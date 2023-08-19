15 لاعباً يحملون طموحات الإمارات في مونديال رفعات القوة

دبي (الاتحاد)

يحمل 15 لاعباً ولاعبة طموحات الإمارات في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» التي تفتتح مساء الاثنين بفندق هيلتون الحبتور، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة.

ويقود منتخبنا محمد خميس بطلنا البارالمبي، وتضم القائمة ميثاء آل علي، زايد الأنصاري، عبدالله العريمي، أحمد خميس البلوشي، علي حسن البلوشي، خالد الحمادي، عبدالله النقبي، سعود عبدالعزيز، عادل شانبيه، موزة الزيودي، عبدالله جيلاني، فهد محمد، هيفاء النقبي، سيف محمد الزعابي.

ويشارك منتخبنا الذي اختتم مرحلته الإعدادية الخارجية بمعسكر تركيا في أوزان 55 كجم، 67 كجم، 88 كجم، 97 كجم، 100 كجم، 107 كجم، إضافة إلى الوزن المفتوح، فيما اشتملت المرحلة الإعدادية الأخيرة بدبي على الجوانب التكتيكية، بما يتناسب مع المنافسات المختلفة التي يشارك فيها الأبطال النخبة وأبرز نجوم العالم في الفئات المختلفة، من أجل تكون المعادلات موزونة لتحقيق المراد في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وفق النهج المرسوم.

ويسعى محمد خميس لحجز مقعده للمشاركة في النسخة الجديدة للدورة البارالمبية «باريس 2024» عبر بوابة دبي، والذي ظل يواصل مسيرة العطاء، وخاصة أن قوة الإرادة تهزم المستحيل، من أجل عدم التفريط في المكتسبات التي ظل يحققها مع زملائه «أصحاب الهمم» وفق النهج المرسوم، وصولاً إلى الغاية المبتغاة، وخاصة أن الإرادة سمة بارزة في أصحاب الهمم، والتي مثلت مصدر فخر واعتزاز لكل منتسب لهذه الفئة والتي أشاعت البهجة والسعادة في قلوبهم لتتحدث هذه النجاحات عن نفسها، وبالتالي تضاعف من مسؤوليتهم لتكرار المشهد خلال مسيرتهم بـ «قصص ملهمة» منهم محمد خميس الذي ظل يكرر سيناريو النجاح خلال مشاركاته المحلية والقارية والدولية، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة.