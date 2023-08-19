«الجودو» يختتم المشاركة في «جائزة زغرب»



أبوظبي (الاتحاد)



يختتم منتخب الجودو، الأحد، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى «جراند بري»، بالعاصمة الكرواتية زغرب، بخوض مباراة في وزن تحت 90 كجم، ضمن فئة الوزن الثقيل، ويواجه فيها جريجوري أرام منافسه الفنزويلي بايز كارلوس، والفائز منهما يلاقي البولندي بانكو فسكي جاكوب.

وتأتي البطولة في ختام «الجراند بري» هذا العام، وشهدت مشاركة 83 دولة، وتعد محطة مهمة على طريق حصد النقاط، مع بداية العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ودشنت باتسو ألتان مشوار المنتخب في الوزن الخفيف للسيدات تحت 57 كجم، بلقاء البلغارية «المخضرمة» إلييفا إيفيلينا «32 عاماً»، الفائزة بفضية «طشقند 2019» في الوزن نفسه، ونجحت لاعبتنا في تخطي دور الـ 32 على حساب إيفيلينا بـ «الإسكور الذهبي»، رغم إصابتها في الأنف خلال أول دقيقة من المباراة، مما استدعى التدخل الطبي، إلا أنها أصرت على مواصلة اللعب، وانتزاع الفوز الصعب، لتواجه بعدها بليوني كورنليس بطلة هولندا في دور الـ16، وواصلت باتسو تألقها وحصدت الانتصار عن جدارة، وخاضت دور الثمانية مع الألمانية بولين ستارك الفائزة بعدد كبير من الألقاب دولية، والتي تمكنت بخبرتها من الفوز، لتنتقل لاعبة منتخبنا إلى محلق الميدالية البرونزية، ومواجهة البرازيلية جيسيكا ليما التي باغتت باتسو في أول 20 ثانية، لتحافظ على فوزها 1- صفر حتى نهاية المباراة، وودعت لاعبتنا البطولة، وسط إشادة الجهاز الفني، والمزيد من نقاط التأهل، فيما فازت بذهبية الوزن الصربية ماريكا بيريسيتش الحائزة على الميدالية الذهبية عام 2023 في «تبليسي جراند سلام»، فيما تصدرت البرازيل اليوم الأول للبطولة برصيد ذهبيتين.