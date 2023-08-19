«دولون» يُعانق كأس الوثبة بفارق عنق



باريس (الاتحاد)



تُوج المهر «دولون» لهيف محمد القحطاني، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان برينارد إيجوم، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز جائزة آكا للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار «لا تست دو بوش» الفرنسي، وبلغت جائزته 16 ألف يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ولم يتأخر «دولون» في إبراز مهاراته، بقيادة جان برينارد إيجوم، حيث تصدر السباق في آخر 200 متر، ليتفوق بفارق عنق عن وصيفته المهرة «حشمة» لسالمين عبد الله الجابر، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

وسجل البطل المنحدر من نسل «المرتجز» زمناً 1:49:22 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 2.5 طول عن الثاني، المهر «خطر دو فورجيه» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

وفي الحفل نفسه، تألق بريق المهرة الإماراتية «كالين ديفيالتيه» لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف جي لومير، وقيادة انتوين ويرل، حيث تفوقت ببراعة وبفارق 3 أطوال عن وصيفتها «البصرة» للشقب ريسنج، في سباق بري دجورمان لمسافة 1900 متر، فيما جاء ثالثاً المهر «أنجوس» لبيريند فان دالفسين، وسجلت المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات والمنحدرة من نسل «ليه اف البحر» زمناً 2:07:10 دقيقة.

ومن جهة أخرى، يحتضن مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو عصر الأحد، فعاليات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس الوثبة، للخيول العربية الأصيلة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخصصت كأس زايد «جائزة أوروبا» للفئة الثالثة، البالغة جائزتها المالية 157500 زلوتي، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2600 متر، وتجتذب 5 من نخبة الخيول القوية صاحبة الانتصارات الباهرة في الساحة الأوروبية.

والمرشحون المفضلون للفوز بالسباق هم «زينهاف» لإسطبلات ووي، بإشراف ام كاسبرزايك، وقيادة ام سيرنيك، و«أبولو ديل سول» لريدزيولد، وقيادة اس ابييف، و«اوشن الموري» بقيادة اشتيبان مازور، وكلاهما بإشراف ام جانيكوسكي.

ويجتذب كأس الوثبة ستاليونز، جائزة إميلا لمسافة 1600 متر، 10 من الخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجائزة المالية البالغة 14875 زلوتي، ويتصدر الترشيحات «ماكسيموس» لاوربانوسكي، بإشراف روشونسكي، وقيادة كي مازور، و«كريم» لخليفة مطر النيادي، بإشراف سي فيرسل، وقيادة أي ريزنكوف.

وعلى صعيد آخر، يستضيف مضمار رويان الفرنسي سباق كأس الوثبة ستاليونز، بري البان جامي لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 12 ألف يورو، وأبرز الخيول المنافسة على اللقب المهرة «المدورا» للمالك والمدرب ايريك ديلوفا، وقيادة ماثياس لورين.

وينافس أيضاً «الهدب» للشيخة ياسمين آل ثاني، وقيادة اميلين ريفولت، و«مستر جريسو» للشقب ريسنج، وقيادة جوليوم جودجاي، وكلاهما بإشراف توماس فورسي.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.