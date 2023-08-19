نيكوليتش: «الفرسان» جاهز للقاء «فرقة رونالدو»



رضا سليم (دبي)



شدد الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، على أن فريقه سيكون جاهزاً لمواجهة النصر السعودي، في «ملحق» دوري أبطال آسيا، والتي تقام في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، وقال: «تجمع المباراة بين فريقين كبيرين، وللأسف لابد أن يخرج أحدهما مبكراً، ما يعد بمثابة الخسارة الكبيرة للبطولة.

وأضاف: ليست المباراة الأولى في مسيرتي التي ألعبها أمام فريق كبير، يضم مجموعة كبيرة من النجوم، أمثال رونالدو وماني وغيرهما، وسبق أن واجهت فرقاً كبيرة، في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، مثل إتلتيكو مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ، وغيرها، وضمت وقتها عدداً كبيراً من النجوم، وفي النهاية هي مباراة بين فريقين، ولن تكون سهلة، ومهمتنا الآن اختيار 5 لاعبين أجانب للعب المباراة، وأطالب أن يكون عدد الأجانب في الدوري، مساوياً لعدد الأجانب في دوري أبطال آسيا.

وأشار إلى أن اللعب 3 مباريات في أسبوع، لا يمثل له مشكلة، لأنه يجهز فريقه للعب مباراة كل 3 أو 4 أيام، ونعتمد على 22 لاعباً وليس 11 لاعباً في الملعب، وهو ما شاهده الجميع في تشكيلة الفريق على مدار مباراتين.

وحول رقابة «الثلاثي المرعب» في النصر كريستيانو رونالدو، وتاليسكا وساديو ماني، قال: التشكيلة من الصعب أن تضم رونالدو وتاليسكا، ولكن الأمر صعب بالنسبة لي، عندما أتعامل مع لاعبين في الدوري، وأكون مطالباً باختيار عدد معين منهم، للعب في البطولة الآسيوية، ولكن سأسعى لترتيب أوراقي.

وعن الفوز الأول لـ «حامل اللقب» في الدوري أمام عجمان، قال: لعبنا مباراة جيدة، ونستحق «العلامة الكاملة»، وسجلنا هدفين في الشوط الأول، وكنا نستحق أن نسجل أكثر من الفرص التي سنحت لنا، ولاعبو فريقي قدموا مجهوداً بدنياً كبيراً، خاصة أننا لعبنا على مدار 70 دقيقة بعشرة لاعبين، والأهم أننا حقق الفوز الأول في المباراة الافتتاحية أمام فريق جيد، وأشكر الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة خلف الفريق لتشجيعنا، وسعيد لأن فريقي سجل في أول مباراتين في الموسم، سواء أمام الوحدات في دوري أبطال آسيا أو الدوري.