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«المحترفين» تدشن «فانتاسي دورينا»

«المحترفين» تدشن «فانتاسي دورينا»
19 أغسطس 2023 11:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت رابطة المحترفين فانتاسي «دورينا» موسم 2023- 2024، إحدى مبادرات رابطة المحترفين، والتي تشهد إقبالاً متزايداً من متابعي «دوري أدنوك للمحترفين»، وبمجموع جوائز يصل إلى 62 ألف درهم، منها ألف درهم، كل جولة للفائزين بالمركز الأولى، والثاني بواقع 500 درهم لكل فائز أسبوعياً.
وشهدت جوائز فانتاسي «دورينا» هذا الموسم العودة إلى النظام السابق، بتكريم الفائزين بالقسم الأولى والقسم والثاني، بمجموع 9 آلاف درهم لكل قسم، بجانب التتويج بنهاية الموسم لأصحاب المراكز الخمسة الأولى، حيث سينال صاحب المركز الأول بنهاية الموسم 10 آلاف درهم.
ولم تشهد خواص التعزيز أي تغيير، حيث استمرت بالكيفية نفسها خلال الموسم السابق، بعدد 8 خواص تعزيز، بحيث يمكن لمديري فانتاسي «دوري أدنوك للمحترفين» استخدامها خلال الموسم، وفقاً لضوابط محددة.
وتتم المشاركة في فانتاسي «دوري أدنوك للمحترفين» عبر الموقع والتطبيق الخاص باللعبة، المتوفر على أجهزة «أندرويد» و«آبل»، ويتيح للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم من نجوم الدوري.
ويكون الهدف هو محاولة كسب أكبر عدد من النقاط أسبوعياً، على أن تكون الجائزة الكبرى مخصصة لمن يجمع أكبر عدد من النقاط في نهاية الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
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