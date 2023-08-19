الفجيرة للفنون القتالية يحصد 3 ميداليات في «الأسلحة الثلاثة»



الدمام (وام)



أضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً متميزاً جديداً إلى رصيده الدولي من الكؤوس والميداليات، وذلك بعد نيل اللاعبة الهيام البلوشي الميدالية الذهبية في المبارزة ضمن فئة الفلورية للسيدات، وذلك في البطولة المفتوحة للأسلحة الثلاثة، والتي أقيمت في السعودية.

وحصلت ميرا الحمادي على الميدالية الفضية في فئة الابيه، ونالت حمده التميمي فضية الفلوريه للسيدات، وذلك في إنجاز يعكس الدعم والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأشرف على المشاركة الفاعلة المدربة ماهيتاب وصفي، والتي تمكنت من قيادة الفريق بشكل تدريبي احترافي يكشف مكانتها التدريبية المتميزة.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة نخبة من اللاعبات المميزات في المبارزة من مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق، ثمن مدير النادي نادر أبو شاويش الإنجاز الدولي الجديد، مؤكداً أنه إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية، كاشفاً عن أن الفريق استعد قبل المشاركة في البطولة المهمة بمعسكر داخلي لمدة 7 أيام داخل النادي، وتمكنت اللاعبات من استثمار أجوائه الإيجابية، وتحقيق النتائج التي مهدت للميداليات، ومعبراً عن سعادته للمستوى الذي ظهرت به اللاعبات، منوهاً إلى أنه يعد استعداداً جيداً للموسم المقبل.