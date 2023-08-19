شفيونتيك تطرد بطلة ويمبلدون



سينسيناتي (أ ف ب)

حجزت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، مقعدها في نصف نهائي دورة سينسيناتي الألف في التنس، بفوزها على بطلة ويمبلدون التشيكية ماركيتا فوندروسوفا العاشرة 7-6 و6-1.

واحتاجت البولندية إلى ساعة و31 دقيقة، للخروج منتصرة من أول مشاركة لها في ربع نهائي الدورة الأميركية التي لم تذهب فيها سابقاً إلى أبعد من الدور الثالث في أربع مشاركات، محققة فوزها الثاني على فوندروسوفا من أصل مواجهتين بينهما.

وبعد مجموعة أولى خسرت فيها كل من اللاعبتين شوطين على إرسالها، ما اضطرهما لخوض شوط كسر التعادل، فرضت شفيونتيك أفضليتها في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال منافستها التشيكية ثلاث مرات، لتنهيها 6-1.

وقالت البولندية إنها «سعيدة حقاً بما قدمته»، مع الاعتراف أنه ليس من السهل التأقلم مع طريقة لعب فوندروسوفا، موضحة: «بعد المجموعة الأولى، كنت عازمة على القتال في كل كرة».

وأشارت إلى أنه بعد معاناتها في المجموعة الأولى «كنت أكثر تركيزاً في الثانية»، وعلمت ما يجب فعله، تعلمت من المجموعة الأولى، علمت بالضبط كيف يجب أن ألعب، لهذا السبب كان الأداء جيداً إلى هذا الحد».

وتلتقي شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب هذا الموسم أبرزها بطولة رولان جاروس، والساعية للقبها السادس في دورات الألف، لكن الأول منذ مايو حين توجب بطلة لروما، في دور الأربعة الأميركية كوري جوف السابعة، والتي تغلبت بدورها على الإيطالية جاسمين باوليني بسهولة 6-3 و6-2، في ساعة و12 دقيقة، لتصل إلى هذا الدور للمرة الثالثة في دورات الألف.

وتخوض شفيونتيك نصف النهائي للأسبوع الثاني توالياً، على أمل أن تكون أكثر توفيقاً هذه المرة، بعدما انتهى مشوارها في دورة مونتريال الألف على يد الأميركية الأخرى جيسيكا بيجولا.

وللمرة الأولى في مسيرتها، ستخوض التشيكية كارولينا موتشوفا، وصيفة رولان جاروس لهذا العام، نصف النهائي في دورات الألف، بعدما استفادت من انسحاب مواطنتها ماري بوزكوفا بسبب الإصابة.

وتقدمت موتشوفا في المجموعة الأولى 3-0، قبل أن تنسحب مواطنتها بسبب الإصابة في فخذها الأيمن، وتمنحها بطاقة العبور إلى دور الأربعة للمرة الأولى في دورات الألف التي كانت أفضل نتائجها فيها سابقاً بلوغها ربع النهائي ثلاث مرات.

وفي دورة الرجال الألف للماسترز، بلغ البولندي هوبرت هوركاش نصف النهائي للمرة الأولى في سينسيناتي والسادسة في هذه الدورات التي أحرز أحد ألقابها مرة واحدة عام 2021 في ميامي، وذلك بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-1 و7-6.