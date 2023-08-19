إنريكي: لا أعرف «كابتن» سان جيرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد، لباريس سان جيرمان الفرنسي، إنه ترك مهمة اختيار «كابتن» الفريق للاعبين.

وأضاف قبل لقاء تولوز في الجولة الثانية للدوري الفرنسي: أنا لا أختار «كباتن» الفريق، وإنما اللاعبون يقومون بهذه المهمة، وحددوا 4 لاعبين للاختيار من بينهم، وهم يقومون بالتصويت، ويقررون من يمثلهم، وهناك 4 لاعبين يقوم عناصر الفريق باختيار أحدهم، ليكون «الكابتن» الأول، ومن يليه في حالة غيابه، لأي سبب من الأسباب.

وقال إنريكي: بصفتي مدرباً، فإن خبراتي وتجاربي تقول لي إن هذا العمل ليس من اختصاصي، لأنه يقال وقتها هذا اختيار المدرب، وأنا لا أقبل ذلك، وأريد أن يكون «الكابتن» من اختيار زملائه اللاعبين.

وعندما سأله الصحفيون، عما إذا كان يعرف من الفائز من بين الأربعة المختارين، قال إنه ليس على دراية بشيء، ولا يعرف نتيجة التصويت. وأضاف: لا أعرف من هم الأربعة، ولكن أعتقد أن اللاعبين انتهوا من التصويت، وبمجرد أن أعرف النتيجة أقوم بإبلاغكم بها فوراً.

وكشفت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت النقاب، عن أن قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس، هو الذي وقع عليه الاختيار لارتداء شارة الكابتن، ليكون قائداً للفريق هذا الموسم، وأن النتيجة ظهرت قبل انتقال الفريق إلى مدينة تولوز لمواجهة فريقها في الجولة الثانية للمسابقة.

وترتيباً على كلام الشبكة الفرنسية، فإن ماركينيوس يحتفظ بشارة «الكابتن» التي يرتديها، منذ رحيل مواطنه تياجو سيلفا إلى تشيلسي الإنجليزي.

بدأ ماركينيوس المولود في 14مايو 1994«29عاماً»، مسيرته الاحترافية في كورينثيانز من 2011 إلى 2012، وانتقل إعارة إلى روما الإيطالي عام 2013، مقابل 3 ملايين يورو، وحولّها إلى عقد دائم مع «الذئاب» في العام نفسه، وبعدها انطلق إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2013، مقابل 4. 31 مليون يورو، واستمر فيه حتى الآن.

ولعب ماركينيوس لمنتخبات الشباب تحت 17 و20 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2013.