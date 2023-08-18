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الرياضي

«الزعيم» ينهي عقدة «السماوي»

«الزعيم» ينهي عقدة «السماوي»
18 أغسطس 2023 22:57

 
معتز الشامي (العين)

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تخطى العين ضيفه بني ياس 3-2، في المواجهة التي جمعت بينهما في افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد هزاع بن زايد، ليحصد «الزعيم» أول 3 نقاط، وينهي عقدة «السماوي» التي حضرت بقوة الموسم الماضي، وكانت سبباً في عدم تتويج العين باللقب، بتعادله أمام بني ياس ذهاباً وإياباً.
وسجل للعين أليخاندرو روميرو كاكو في الدقيقة 38، وكوامي أتون من تسديدة صاروخية في الدقيقة 49، وهو الهدف السادس في مسيرته بدوري المحترفين، بينما سجل حسين عباس مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه هدف العين الثالث في الدقيقة 64، حيث باتت المباراة هي الثالثة على التوالي في دوري المحترفين بين الفريقين التي تشهد «هدفاً ذاتياً» يسجله أحد لاعبي الفريقين في مرماه، بينما سجل هدفي بني ياس، الفرنسي يوسف نيكيته في الدقيقة 23، و«البديل» أحمد أبوناموس في الدقيقة 74.
وأحكم العين سيطرته على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة تقريباً، مقابل أداء دفاعي من بني ياس الذي حاول غلق الطرق إلى مرماه، ولكن تنوع هجمات «الزعيم» من العمق وعبر الأطراف، حال من دون نجاح الضيوف في الخروج بنتيجة إيجابية، رغم تقدمهم في النتيجة أولاً، وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم وتسجيل «ثلاثية» ضمن بها «الزعيم» ثلاث نقاط غالية في بداية المشوار.
وشهدت المباراة تألق الأجانب الجدد في صفوف «الزعيم»، لاسيما أليخاندرو كاكو، الذي افتتح التسجيل، ليصبح رابع لاعب أرجنتيني يسجل للعين في «دوري المحترفين»، بعد مواطنيه خوسيه ساند، وإيجناسيو سكوكو، وجوانكا.

 

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
بني ياس
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