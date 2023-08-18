«الفرسان» يعبر عجمان بـ «الثلاثة»



رضا سليم (دبي)



حقق شباب الأهلي الفوز على عجمان 3-0، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليبدأ «حامل اللقب» مسيرته بانتصار مستحق، وبعشرة لاعبين على مدار 70 دقيقة، بعدما تعرض مدافع بوجدان بلانيتش للطرد في الدقيقة 20، وسجل لـ «الفرسان» حارب عبدالله في الدقيقة 13، ونادر الغندري مدافع عجمان في مرماه، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وأضاف «البديل» إيجور جيسوس الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

جاءت المباراة متكافئة في بدايتها، ولم تشهد محاولات خطرة على المرميين، باستثناء كرة مؤنس دبور داخل المنطقة، وبدأت إثارة المواجهة بعد 13 دقيقة، بالهدف الذي سجله حارب عبدالله سهيل، والذي فاز مؤخراً بلقب «الفتى الذهبي» من لجنة المحترفين، وجاء الهدف من تسديدة بعيدة المدى، لم يفلح محمد يوسف حارس «البرتقالي»، والذي يشارك للمرة الأولى في التصدي لها، ويضع «حامل اللقب» في المقدمة.

ولم تتوقف الإثارة، حيث حصل الصربي بوجدان بلانيتش مدافع شباب الأهلي، على أول بطاقة حمراء في الموسم الجديد، بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء، ويكمل «الفرسان» المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20، وهو ما دفع الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي لإجراء تغيير، بدخول محمد مرزوق بدلاً من ماتيوس ليما، وكاد يفعلها دبور من هجمة مرتدة في الدقيقة 45 تمر بجوار القائم.

ويسجل المدافع التونسي نادر الغندري هدفاً عكسياً في مرماه، من تسديدة عزيز جانييف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدفين.

ويشارك سيف راشد المنتقل إلى عجمان من الشارقة، مع بداية الشوط الثاني، بدلاً من عبيد الزعابي، ويجري مدرب «الفرسان» تغييرين بنزول إيجور جيسوس بدلاً من مؤنس دبور، ولوكا ميليفوجوفيتش بدلاً من طارق أحمد، وبعد 4 دقائق من نزوله، يسجل إيجور جيسوس الهدف الثالث لشباب الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 67، ويلعب يوري سيزر ومحمد جمعة بيليه، بدلاً من حارب عبدالله، ويحيي الغساني.

ويجري زاناردي مدرب عجمان تغييرات، بنزول سعيد جاسم وعبيد الزعابي بدلاً من سعود سعيد وبريستيج مبونجو، ولم تشهد المواجهة أي جديد في دقائقها الأخيرة، لتنتهي بفوز «الفرسان» على «البرتقالي» 3-0.