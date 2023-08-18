بعثة منتخب الجو جيتسو تغادر إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر اليوم بعثة المنتخب الوطني للجو جيتسو إلى العاصمة الكازاخستانية آستانا، للمشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو لفئات تحت 16 وتحت 18 وتحت 21 عاماً، والتي تنطلق الثلاثاء المقبل.

ويترأس البعثة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وتضم كلاً من مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، ورامون ليموس المدير الفني للمنتخب، إلى جانب 86 لاعباً ولاعبة من نخبة نجوم الدولة الساعين إلى مواصلة مسيرة الإنجازات على الساحة العالمية.

وقال محمد سالم الظاهري: «يدخل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مرحلة التركيز النهائية قبل المشاركة في المنافسات، وأسهم المعسكر الداخلي للمنتخب خلال الأيام الماضية في رفع درجات الجاهزية وتعزيز المستويات الفنية والمهارية والذهنية للاعبين، ليكونوا على أهبة الاستعداد للمنافسة والحفاظ على اللقب».

ونوّه بالدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا الدعم هو سر تألق رياضة الجو جيتسو في الإمارات ومسيرة الإنجازات الاستثنائية التي حققها المنتخب الوطني على الساحة العالمية خلال العقد الأخير، لافتاً إلى التعليمات والمتابعة المستمرة لعبدالمنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو لكافة التفاصيل المتعلقة بإعداد المنتخب الوطني وتحقيقه للأهداف المنشودة.

من جانبه، قال مبارك صالح المنهالي: «يدخل المنتخب الوطني أجواء المنافسات، وهو يتربع على قمة العالم بصفته حاملاً للقب للنسخ الثلاث الماضية التي تم استضافتها بكل فخر واقتدار في العاصمة أبوظبي، وأرست من خلالها أرفع المعايير التنظيمية التي أبهرت العالم، كما يتمتع أبناؤنا وبناتنا بأعلى درجات المسؤولية، في ظل مواجهتهم لأقوى المنتخبات العالمية، وهم على أتم الجاهزية للمنافسة على أعلى المستويات والعودة باللقب».

بدوره، قال رامون ليموس: «لدينا منتخب قوي وجاهز للذهاب بعيدا في المنافسة، ونمتلك 86 لاعباً ولاعبة يمثل كل منهم مشروع بطل. كما لفت إلى أن لاعبي ولاعبات المنتخب من فئة تحت 21 عاماً قد شارك معظمهم في بطولة العالم للكبار في منغوليا الشهر الماضي، ونجحوا في تحقيق عدد كبير من الميداليات الملونة، وهم معتادون على مثل هذه الأجواء، وسيمثلون مصدر إلهام كبيراً وحافزاً مهماً لزملائهم في المنتخب من فئتي تحت 16 و18 عاما لتقديم أداء قوي على البساط».

وأضاف ليموس: «منذ بداية العام وأداء المنتخب الوطني يسير بوتيرة تصاعدية، ولا أدلّ على ذلك من النتائج التي حققها المنتخب وفوزه بلقب البطولة الآسيوية في تايلاند، ولقبي الجائزة الكبرى في بانكوك وباريس على التوالي، ولقب بطولة العالم في منغوليا، ونحن متفائلون بقدرة لاعبينا على مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على القمة».

وقال عبيد الكعبي لاعب المنتخب الوطني تحت 16 عاماً وينافس في فئة وزن 50 كجم في البطولة: «أنتظر بفارغ الصبر انطلاق المنافسات، ولقد استعددنا بشكل مثالي لهذا الاستحقاق الكبير، لا شك بأن بطولة العالم تعتبر حدثاً بالغ الأهمية يجتمع فيه نخبة الأبطال من دول العالم كافة، ونحن جاهزون لتقديم الأداء الذي يليق بسمعة الوطن والآمال المعقودة علينا من شعب الإمارات، وهدفنا اللقب».

بدورها، قالت غلا الحمادي التي تمثل المنتخب تحت 16 عاماً بوزن 44 كجم: «أنا سعيدة للغاية بهذه المشاركة، وأسعى إلى الاستفادة من هذه البطولة العالمية في تطوير مهاراتي وتقديم الأداء الذي يساعد المنتخب على التقدم بثبات نحو المحافظة على اللقب، وتمثيل الإمارات في هذا المحفل العالمي يمثل مصدر فخر واعتزاز لا نظير له، وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة لرد بعض الجميل لقيادة وشعب الإمارات عبر الصعود إلى منصة التتويج».