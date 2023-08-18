«دوري الجماهير» يشعل المدرجات

معتز الشامي (دبي)

مع انطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين» بالجولة الأولى، التي تختتم اليوم بـ3 مواجهات مهمة، أبرزها قمة النصر والجزيرة، لا يزال الحديث عن تنافس آخر، بعيداً عن الملعب، وتحديداً «دوري الجماهير»، الذي أطلقته رابطة المحترفين في الموسم الماضي، ليكون سبباً في التنافس بين الجماهير، على الحضور إلى المدرجات، مع تخصيص جوائز، ما بين 60 ألف درهم للفريق الفائز على ملعبه، «أكثر حضور جماهيري» بالجولة، و40 ألفاً لـ «أكثر حضور جماهيري» خارج ملعبه، وإجمالاً بلغت قيمة جوائز «دوري الجماهير» 4.5 مليون درهم، حيث احتلت جماهير العين الصدارة، من حيث عدد مرات الفوز، بعدما حصدت 890 ألف درهم، على امتداد الموسم، بوصفهم الأكثر حضوراً، ويليه الوصل «650 ألف درهم»، ربما يكون أكثر موسم يشهد حضوراً لعشاق «الإمبراطور»، وشباب الأهلي الذي نال 590 ألف درهم. ويتوقع أن يشعل الموسم الثاني لمبادرة «دوري الجماهير» التنافس الساخن بين جماهير الأندية، لإثبات حضورها في المدرجات، وهو ما شددت عليه رابطة المحترفين، حيث كشف مصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، عن اهتمام الرابطة بدرجة كبيرة، بجماهير «دورينا»، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح حضورهم إلى المدرجات بما يصب في مصلحة زيادة متعة التنافس بين الأندية في «دورينا».

ولفت إلى وجود تسهيلات في خدمات الجماهير، بجانب حرص الرابطة على تشكيل فرق عمل على الأرض، للتأكد من توفير الخدمات المطلوبة للجماهير في جميع الملاعب، بالإضافة إلى زيادة أدوات التشجيع التي يمكن أن يتم الاستعانة بها، والتي لم تكن متوفرة سابقاً.

ومن جهة أخرى، احتلت 4 لقاءات قمة أقيمت بالعاصمة أبوظبي، صدارة ترتيب المباريات الأعلى في معدل حضور الجماهير، وكان «فخر أبوظبي» طرفاً في ثلاث من «القمم الأربعة»، واحتلت قمة الجزيرة والوحدة الصدارة بـ 27 ألف و491 مشجعاً، وجاءت مباراة الجزيرة والشارقة في «الوصافة» بحضور 21 ألف مشجع، والعين والوحدة «19 ألفاً و726 مشجعاً، والجزيرة والعين «13 ألفاً و520 مشجع.

وشهد الموسم الماضي توفير ما يصل إلى 42 «فان زون» أو «منطقة ترفيهية» للجماهير في مختلف الملاعب، عبارة عن 21 «فان زون» أقامته الرابطة في مختلف المقرات والملاعب، و11 «فان زون» أقامه الشارقة، و10 «فان زون» أقامه العين، بجانب 32 استعراضاً رياضياً وترفيهياً بين شوطي المباراة، وهي الأرقام المرشحة بقوة للزيادة خلال الموسم الجاري، بناء على الاجتماعات التي عقدتها الرابطة، مع مسؤولي تنظيم المباريات في الأندية المحترفة.