«دراجات الإمارات» على منصة التتويج في برجوس

أبوظبي (الاتحاد)

حقق دراج فريق الإمارات آدم ييتس المركز الثالث في التصنيف العام لسباق فويلتا برجوس خلف الفائز بالمرحلة بريموز روجليتش (من فريق جامبو فيسما) وألكسندر فلاسوف (من فريق بورا هانزجروه). وأظهرت النتائج صعود ييتس في التصنيف العام، حيث يحتل اللاعب البالغ 30 عاماً المرتبة الثالثة بفارق 40 ثانية. وأسهم دراجو فريق الإمارات بتصعيد اثنين من المتسابقين في الفريق إلى المراكز العشرة الأولى، حيث حل جورج بينيت السادس في المرحلة، وفي التصنيف العام، وذلك بعد مرحلة المسار الجبلي المتوسط من سارجينتس دي لا لورا إلى فيلاركايو (بطول 183 كم). وأظهر جاي فاين نشاطاً كبيراً أيضاً طوال المرحلة وكان عنصراً محورياً في تنظيم المجموعة الأمامية على الرغم من الحادث الذي تعرض له في الكيلو 20». وقال ييتس: «حاولنا الانطلاق السريع في الطريق الصاعد الرئيسيو وتمكنا من تقسيم السباق وتقدم ثلاثة منا، وكنت أدرك أنني لم أكن الأسرع في المجموعة، لذلك قررت أن أبذل أقصى ما لدي أولاً، لكن روجليك كان أسرع مني قليلاً».