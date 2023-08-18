السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الملك» يعود بـ «الصيد الثمين» أمام «النمور»

«الملك» يعود بـ «الصيد الثمين» أمام «النمور»
18 أغسطس 2023 20:36

 
فيصل النقبي ( كلباء ) 

أخبار ذات صلة
10 أشواط لـ «سنّ الفطامين» في «شارة طحنون بن محمد»
«حامل اللقب» يتجاوز «حمى البدايات»


خطف الشارقة «النقاط الكاملة»، بالفوز الصعب على اتحاد كلباء بملعبه 4-3، في افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد مباراة مثيرة.
جاء الأداء متكافئاً بين الفريقين في الشوط الأول، تقدم «الملك» بهدف البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 16، ورد «النمور» عن طريق فيليب كيس في الدقيقة 23، إلا أن كايو وضع الضيوف في المقدمة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 35، وتعادل لياندرو لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 43.
وحسم «الملك» النتيجة لمصلحته في الشوط الثاني، رغم تقدم «النمور» بالهدف الثالث بتوقيع مهدي قائدي في الدقيقة 60، حيث سجل «البديل» ألكاسير هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 79، وأتبعه لوان بيريرا بهدف الفوز «الثمين» في الدقيقة 87.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
اتحاد كلباء
كايو لوكاس
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
الرياضي
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
اليوم 20:20
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
وضع غير طبيعي في المركبة «لونا-25» قبل الهبوط على القمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©