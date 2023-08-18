«الملك» يعود بـ «الصيد الثمين» أمام «النمور»



فيصل النقبي ( كلباء )



خطف الشارقة «النقاط الكاملة»، بالفوز الصعب على اتحاد كلباء بملعبه 4-3، في افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد مباراة مثيرة.

جاء الأداء متكافئاً بين الفريقين في الشوط الأول، تقدم «الملك» بهدف البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 16، ورد «النمور» عن طريق فيليب كيس في الدقيقة 23، إلا أن كايو وضع الضيوف في المقدمة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 35، وتعادل لياندرو لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 43.

وحسم «الملك» النتيجة لمصلحته في الشوط الثاني، رغم تقدم «النمور» بالهدف الثالث بتوقيع مهدي قائدي في الدقيقة 60، حيث سجل «البديل» ألكاسير هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 79، وأتبعه لوان بيريرا بهدف الفوز «الثمين» في الدقيقة 87.