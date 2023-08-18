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الرياضي

البطائح يفاجئ الوحدة بـ «المرتدات القاتلة»!

البطائح يفاجئ الوحدة بـ «المرتدات القاتلة»!
18 أغسطس 2023 20:33

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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فجر البطائح أولى مفاجآت الموسم، بالفوز على الوحدة 2-1، في افتتاح مباريات الفريقين بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ويعد الانتصار هو الأول لـ «الراقي» في تاريخ لقاءاته مع «العنابي». 
افتتح الكاميروني أناتولي التسجيل للبطائح، من هجمة مرتدة «نموذجية»، في الدقيقة السادسة، وتعادل البرازيلي جواو بيدرو للوحدة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 19، فيما سجل «البديل» ألفارو دي أوليفيرا هدف الفوز للبطائح، من هجمة مرتدة رائعة أيضاً في الدقيقة 85.
ولعبت الهجمات المرتدة دور البطولة في فوز البطائح، حيث تفوق المدرب رادوي على موسيماني ببراعة، في استغلال المساحات، واندفاع لاعبي «العنابي» إلى الهجوم، إضافة إلى بطء الارتداد، وتفوق مهاجمي الضيوف في السرعة على دفاع الوحدة، خاصة علاء زهير وبيمينتا، وأهدر صاحب الأرض أكثر من فرصة بسبب «أنانية» جواو بيدرو.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
البطائح
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