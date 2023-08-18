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ليفربول وإندو يرتبطان بـ «العقد الطويل»

ليفربول وإندو يرتبطان بـ «العقد الطويل»
18 أغسطس 2023 19:44

 
لندن (أ ف ب) 

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حسم ليفربول الإنجليزي رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي الياباني واتارو إندو، قادماً من شتوتجارت الألماني، بعقد «طويل الأمد»، وفق ما أعلن النادي الذي عانى هذا الصيف من إخفاقات محرجة في سوق الانتقالات، لاسيما قضية الإكوادوري مويسيس كايسيدو.
ووفق التقارير، دفع ليفربول 19 مليون يورو للتعاقد مع ابن الثلاثين عاماً لمدة أربعة مواسم.
وعلق المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب على ضم الياباني الذي بإمكانه أن يلعب في الوسط والدفاع، قائلاً «أنا من ألمانيا، وأتابع كثيراً دوري «البوندسليجا»، وأعرفه منذ وصوله إلى شتوتجارت» في أغسطس 2019، قادماً سانت-ترويدن البلجيكي.
ويأتي انضمام الدولي الياباني إلى «الحمر»، بعد فشل صفقة تعاقده مع كايسيدو من برايتون، والبلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون في مسعاه لتعويض رحيل القائد جوردان هندرسون، والبرازيلي فابينيو الى الدوري السعودي.
وبدا اللاعبان في طريقهما إلى «أنفيلد»، وحتى إن كلوب نفسه تحدث علناً عن النجاح في حسم صفقة كايسيدو، لكن تشيلسي تمكن من خطف خدمات اللاعبين، وجعل من الإكوادوري أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، بعدما تعاقد معه في صفقة قدرت بـ115 مليون جنيه إسترليني «146 مليون دولار».
وتطرّق كلوب عشية لقاء بورنموث في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، إلى ما مرَّ به النادي بالقول "كان الأسبوع الماضي صعباً بطبيعة الحال، لا شك في ذلك، لكن عندما تواجه مشكلة تكون أمام خيار البقاء عالقاً فيها أو البحث عن حل، أنا أكثر من سعيد بإيجاد حل».
وتابع «هذه هي سوق الانتقالات. تتحدث الى الناس، اللاعبين والأندية، تنجح الأمور في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لا تنجح».
وقال «ليس هناك أي شيء آخر لإضافته، كل ما قيل في هذه المناقشات، يبقى بيني وبين الطرف الآخر المعني، لا شيء لإضافته حقاً».
بالنسبة لإندو، فإن التوقيع مع أحد أكبر الأندية في الدوري الممتاز «حلم يتحول إلى حقيقة»، مضيفاً «أنا سعيد جداً حالياً ومتحمس للانضمام الى نادٍ كبير مثل ليفربول، يراودني شعور رائع وهذا حلم».
وصل إندو إلى شتوتجارت عام 2019 وفرض نفسه أساسياً في تشكيلة الفريق الذي كان مرتبطاً به حتى صيف 2024.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
تشيلسي
يورجين كلوب
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