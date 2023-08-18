تشيلسي يكشف مدة غياب «القائد»



لندن (رويترز)

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، إن ريس جيمس لن يشارك أمام وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد «الأحد»، ويغيب لبضعة أسابيع، بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال المران.

وغادر جيمس، الذي أصبح قائداً لتشيلسي هذا الصيف، الملعب خلال الشوط الثاني في التعادل 1-1 مع ليفربول يوم السبت الماضي.

وقال المدرب إنه كان يعاني من الإرهاق، لكن المدافع تعرض الآن لإصابة عضلية.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين «إنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لن يغيب لأيام لكن ربما لأسابيع».

وأضاف «أعتقد أنها لحظة حزينة لأنه قائد الفريق، كان متحمساً ومفعماً بالحيوية لأنه سيكون القائد، سنقيم حالته يوماً بعد يوم».

وتعاقد تشيلسي مع موزيس كايسيدو وروميو لافيا هذا الأسبوع، وتحدث المدرب الأرجنتيني بإعجاب شديد عنهما.

وقال بوكيتينو عن كايسيدو «إضافة لاعب بهذه الخصائص عمل رائع من النادي، ويُظهر جهود الملاك والمديرين الرياضيين».

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي تعاقد مع لاعب برايتون أند هوف ألبيون في صفقة قياسية للدوري الإنجليزي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني «146 مليون دولار».

كما انضم لافيا من ساوثامبتون اليوم «الجمعة»، ويتطلع بوكيتينو إلى التحاق لاعب الوسط بتشكيلته.

وقال «أعتقد أننا جميعا نعرفه، كفاءته وخصائصه، هو لاعب ممتاز لهذا المشروع، نحن متحمسون وسعداء بإضافته للتشكيلة».

وربما ينتظر الثنائي الجديد بعض الوقت قبل المشاركة مع تشيلسي.

وتابع بوكيتينو «نريد تقييم حالتهما، عاش موزيس ولافيا أسابيع من الضغط، لا نريد التعجل، إذا كانا جاهزين لمباراة الغد (السبت) سيشاركان، أو سننتظر بضعة أيام أكثر».

وارتبط ليفربول بقوة بضم نفس اللاعبين، لكن تشيلسي نجح في نهاية المطاف في الحصول على توقيعهما.

وقال المدرب «هذا قرار يرجع للاعب، قرر المجيء إلى هنا، أعتقد أنها ليست منافسة (بين الناديين)، هذا يجعلنا سعداء وتحدثا بحماس عن الملاك».

ويحل تشيلسي ضيفاً على وستهام «السبت» بملعب لندن، بعدما تعادل مضيفه 1-1 مع بورنموث في افتتاح الدوري الممتاز.