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الإمارات تحصد 14 ميدالية في «الجامعات الآسيوية» للقوة البدنية

الإمارات تحصد 14 ميدالية في «الجامعات الآسيوية» للقوة البدنية
18 أغسطس 2023 18:54

 
الشارقة (وام)

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حقق لاعبو الجامعات الإماراتية 14 ميدالية، في اليوم الأول لمنافسات بطولة آسيا للجامعات للقوة البدنية التي تنظمها جامعة الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة لاعبين من 48 جامعة.
وتوزعت الميداليات على كل من لاعب جامعة خليفة، حسين السبت الذي نال الميدالية الذهبية في الديدليفت بوزن 66 كجم، والفضية في المجموع، كما نال لاعب جامعة عجمان محمد فوده ميداليتين ذهبيتين بوزن 74 كجم بالمجموع والسكوات، وتمكن من تحقيق رقم قياسي للقوة البدنية الإماراتية، عندما رفع في السكوات 23 كيلو جراماً، ونال لاعب الجامعة الأميركية في الشارقة نرتان شابسج ميداليتين ذهبية السكوات لوزن 83 كجم، وفضية المجموع، كما نال لاعب معهد روجيستر التقني في دبي عبدالرحمن أبو الغيلات الميدالية البرونزية بوزن 83 كجم في السكوات، ولاعب جامعة الشارقة فهد الرفيعي ثلاثة ميداليات فضية وبرونزية في وزن 59 كجم.
وأعرب الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عن سعادته للمكاسب الإيجابية، والنجاح الذي تحققه بطولة آسيا الأولى للجامعات للقوة البدنية، والتي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة، ببناء مجتمع جامعي متميز، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، بتعزيز عوامل إيجاد بيئة نموذجية تسهم في دعم ورعاية أبناء مجتمع الإمارات.
كما أعرب بأن تكون جامعة الشارقة أول جامعة في قارة آسيا تستضيف بطولة قارية بحجم كبير في رياضة القوة البدنية، مثمناً دور الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية للدور الفاعل والمتعاون بأن تظهر البطولة القارية بشكل مشرف.
وبارك مدير الجامعة الشارقة لجميع اللاعبين الفائزين بالمراكز المتقدمة، وأسرة البطولة من إداريين ولاعبين ومدربين للروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المنافسات، مؤكداً أن جامعة الشارقة تعتز أن يتزامن تميزها في الجانب الرياضي، مع الجوانب التدريسية والثقافية والعلمية والمجتمعية وسواها، وأن تكون مسرحاً لسعادة الرياضيين، خلال تواجدهم بالبطولة، مما يشجع على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية أخرى في المستقبل.
وأشاد سعادته بجهود اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور عيد محمد كنعان، وفريق العمل التنظيمي بإشراف مدير اللجنة المنظمة صلاح العامري، والمشاركة الفاعلة لمنتسبي الجامعات في قارة آسيا ودور الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، بالتشجيع على ممارسة هذه اللعبة على مستوى الجامعات.
وفي سياق متصل بحث الدكتور عيد محمد كنعان عميد شؤون الطلاب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة مع ممثلة الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية السنغافورية سيتوا جينج فافيه سبل التعاون في المحافل الرياضية الدولية المقبلة بين جامعة الشارقة والاتحاد، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد مدرب لاعبي الجامعات الإماراتية، ماجد آل رضا، أن المستوى الفني الذي ظهر في البطولة كان مرتفعاً، ويعكس أهمية إقامة البطولة، واصفاً تحقيق لاعبي جامعات الإمارات لعدد كبير من الميداليات بأنه يعكس تطور اللعبة في الدولة بشكل بارز.

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