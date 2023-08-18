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ويجمان ترد على الشائعات!

ويجمان ترد على الشائعات!
18 أغسطس 2023 17:56

 
لندن (د ب أ)


تعتزم سارينا ويجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، البقاء في منصبها وسط الشائعات التي انتشرت مؤخراً بارتباط اسمها بتدريب المنتخب الأميركي.
وأعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم، أن فلاتكو أندونوفسكي سيرحل عن منصبه، بعد فسخ التعاقد معه بـ«التراضي» عقب خروج المنتخب الأميركي، حامل اللقب في آخر نسختين، من دور الـ16 بمونديال السيدات، عقب الخسارة أمام المنتخب السويدي.
ويعد خروج المنتخب الأميركي من دور الـ16 أسوأ نتيجة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للسيدات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن ويجمان وإيما هاس، مدربة تشيلسي، مرشحتان لتدريب المنتخب الأميركي. 

ولكن ويجمان «53 عاماً» حرصت على تقديم تحديث مطمئن قبل ليلتين من قيادة المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية للمونديال، التي صعدت لها للمرة الأولى في تاريخها.
وقالت عن شائعات رحيلها لتدريب المنتخب الأميركي: سأبقى بعيدة عن هذا، سمعت بهذا الكلام، أنا مع المنتخب الإنجليزي، وأنا سعيدة للغاية مع إنجلترا، ولدي عقد حتى 2025.
وأضافت: أستمتع للغاية بعملي، ولدي انطباع بأن المشجعين ما زالوا معجبين بما أقوم به من عمل، لا توجد لدي خطط للرحيل. 

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وقال مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، إن مؤسسته سترفض أي محاولة أميركية للتعاقد مع ويجمان. 

وأصبحت ويجمان «53 عاماً» أول مدربة في التاريخ تقود دولتين مختلفتين للفوز بأمم أوروبا، حيث توجت مع المنتخب الهولندي باللقب في 2017 ومع إنجلترا في الصيف الماضي.

مونديال السيدات
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