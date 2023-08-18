لبنان يتخطى مصر في الأسبوع الدولي للسلة



أبوظبي (الاتحاد)



فاز منتخب لبنان على مصر 70- 64، في مباراة حماسية، بصالة الاتحاد أرينا في أبوظبي، ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة، والذي يقام قبل أيام من انطلاق كأس العالم في شرق آسيا، ويقدم 6 مباريات دولية حماسية، بمشاركة عدد من أبرز المنتخبات الوطنية العالمية للرجال.

وعززت العاصمة الإماراتية مكانتها الرائدة، باعتبارها وجهة عالمية المستوى لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، حيث استمتع اللاعبون والجماهير العاشقة للرياضة بالأجواء الاستثنائية التي توفرها أبوظبي بالتزامن مع المباريات الحماسية.

وشهدت المباراة تميز اللبناني وائل عرقجي، أول عربي على الإطلاق يحمل لقب أفضل لاعب في كأس آسيا في تاريخ البطولة الممتد 63 عاماً، والذي تمكن من قيادة فريقه إلى الفوز، رغم عودته مؤخراً من الإصابة.

وسجل عرقجي 18 نقطة ليصبح الأكثر تسجيلاً للنقاط في المباراة، متفوقاً بنقطة على زميله عمري سبيلمان، المولود في أميركا، والمصنف 30 في فريق أتلاتنا هوكس عام 2018.

وقال عرقجي: يسرني إقامة هذه المنافسات في أبوظبي، ولا سيما مع التنظيم المذهل والأجواء المتميزة والترحيب الحار الذي حظينا به، فضلاً عن التشجيع الرائع من الجميع، خاصة الجمهور اللبناني الحاضر بقوة هنا في أبوظبي، ما منحنا الدعم اللازم للمشاركة في بطولة العالم وجعلنا نشعر وكأننا في وطننا.

ومن جانبه، قال أنس محمود لاعب منتخب مصر: تشهد مبارياتنا في مصر حضوراً محدوداً من الجمهور، لذا يقدم بعضنا مباراته الأولى أمام الجمهور، الأمر الذي منحنا دافعاً قوياً لتقديم أداء جيد، والاستعداد لخوض مباريات كأس العالم، ويسعدنا هذا الحضور القوي من الجمهور، وأتوجه بالشكر للجمهور الذي شجعنا خلال المباراة، وأضفى مزيداً من الروعة إلى الأجواء.

يمثل يوم الأحد فرصة لمشاهدة المنتخب الأميركي في مواجهة المنتخب الألماني.

ومن المقرر قبل أن تتجه المنتخبات الوطنية الستة إلى بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة في إندونيسيا واليابان والفلبين 25 أغسطس الجاري.

واستضافت الاتحاد أرينا مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي خلال أكتوبر الماضي، في إطار شراكة تاريخية بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتؤكد استضافة الأسبوع الدولي لكرة السلة التزام العاصمة الإماراتية تجاه اللعبة، إلى جانب جهودها المستمرة لتطوير مستقبل السلة على المستوى المحلي والإقليمي، مما يُعزّز من مكانة أبوظبي بصفتها وجهة رائدة عالمياً للسياحة الرياضية.