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«الزعامة العيناوية» وملكية «الفرسان» تشعل سباق «دوري 21»

«الزعامة العيناوية» وملكية «الفرسان» تشعل سباق «دوري 21»
18 أغسطس 2023 22:00


معتصم عبدالله (دبي)


يتصدر سباق التنافس المحتدم ما بين العين «الزعيم» برصيد 7 ألقاب، وشباب الأهلي الحائز على «ملكية الدرع»، برصيد ثلاثة ألقاب على التوالي، في المواسم الثلاث الأخيرة، واجهة منافسات «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، لموسم 2023- 2024.
وينطلق سباق الدوري المثير، بالتزامن مع «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة أربع مباريات في الجولة الأولى مساء السبت، وتقام في توقيت موحد في الساعة السادسة مساءً، حيث يستضيف شباب الأهلي «حامل اللقب» عجمان على استاد مكتوم بن راشد، ويلتقي العين مضيفه بني ياس على ملعب الأخير في الشامخة، ويستضيف الشارقة اتحاد كلباء في «الديربي»، ويلعب البطائح في مواجهة الوحدة.
وتستكمل الجولة الأحد بمباريات الجزيرة والنصر على استاد محمد بن زايد، حتا وخورفكان على استاد حمدان بن راشد، والإمارات والوصل على ملعب البطائح في الشارقة.
ويقف «الزعيم» و«الفرسان» على رأس قائمة الأندية المتوجة بلقب دوري 21، بعدما تُوج الأول بسبعة ألقاب آخرها في 2018- 2019، ونال شباب الأهلي الدرع في المواسم الثلاث الأخيرة على التوالي، وتشمل قائمة الأبطال الجزيرة في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة 2015- 2016، والوحدة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018.
وأتاحت لوائح «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، منذ منتصف الموسم الماضي 2022- 2023، مشاركة اللاعبين المسجلين في الفريق الأول في مباريات دوري 21، شريطة أن لا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من الفريق الأول وفئة المقيمين والمواليد عن 6 لاعبين.

مباريات السبت

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الشارقة – اتحاد كلباء 18:00
بني ياس – العين 18:00
البطائح – الوحدة 18:00
شباب الأهلي – عجمان 18:00

مباريات الأحد


حتا – خورفكان 18:00
الجزيرة – النصر 18:00
الإمارات – الوصل 18:00

 

دوري تحت 21
شباب الأهلي
العين
الشارقة
الوحدة
الجزيرة
النصر
الوصل
بني ياس
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