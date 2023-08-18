السيتي ونيوكاسل.. «استعراض القوة»



لندن (أ ف ب)

يخضع نيوكاسل يونايتد لامتحان مبكر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يحلّ «السبت» ضيفاً على مانشستر حامل اللقب وبطل أوروبا، فيما ينتظر تشيلسي اللندني المشاركة الأولى للاعب وسطه الجديد الإكوادوري مويسيس كايسيدو القادم بنحو 150 مليون دولار.

ومن دون هدافه التاريخي هاري كين المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، يستقبل توتنهام اللندني مانشستر يونايتد «السبت»، ويختتم أرسنال وصيف الموسم الماضي المرحلة «الاثنين» على أرض كريستال بالاس.

يحزم نيوكاسل امتعته ويتجه جنوباً للقاء مانشستر سيتي، بعد اكتساح ضيفه أستون فيلا 5-1 في المرحلة الأولى.

سجّل الإيطالي ساندرو تونالي وهارفي بارنز في باكورة مشاركاتهما مع «ماجبايز»، فيما أكّد السويدي ألكسندر أيزاك نيته بالمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم، بتحقيقه ثنائية.

وبعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في عقدين من الزمن، حامت شكوك حول قدرة رجال المدرب إدي هاو بالتأقلم مع متطلبات المسابقتين المحلية والأوروبية.

لكن الفريق الأسود والأبيض يواجه السيتي ربما في الوقت الأنسب، شكر مدرب الأخير، الإسباني بيب جوارديولا، بطريقة ساخرة رابطة الدوري «البريميرليج» بسبب جدولتها مباراته بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة مرهقة في الكأس السوبر الأوروبية انتصر بها بركلات الترجيح على إشبيلية الإسباني، في ظروف حارة في العاصمة اليونانية أثينا.

يغيب عن «السيتيزن» صانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين، فيما تحوم شكوك حول مشاركة الموهوب البرتغالي برناردو سيلفا في الوسط ومواطنه روبن دياش وجون ستونز في الدفاع.

وفي الوقت عينه، يسعى نيوكاسل إلى تحقيق أول فوز على أرض السيتي في الدوري منذ 23 عاماً.

حقق نيوكاسل صعوداً سريعاً، وبحال إسقاطه حامل اللقب، سيحلم أنصاره بإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1927.

وبعد افتتاح توتنهام حقبة جديدة من تاريخه، إثر رحيل هدافه هاري كين إلى بايرن ميونيخ، والتعادل مع برنتفورد 2-2 في المباراة الأولى للمدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو، يستقبل سبيرز مانشستر يونايتد في شمال العاصمة.

ويواجه رئيس النادي دانيال ليفي نقمة مشجعي النادي، بسبب التخلي عن كين والارتفاع في أسعار تذاكر المباريات.

في المقابل، نجا اليونايتد بالفوز على ولفرهامبتون 1-0، في نتيجة لا تعبّر عن مجريات المباراة، سدّد الزوار أكبر عدد من الكرات للفريق الخصم في ملعب أولد ترافورد منذ 2005، وحُرموا من ركلة جزاء واضحة في الوقت البدل عن الضائع، عندما ضرب الحارس الكاميروني الجديد أندريه أونانا النمساوي ساشا كالايدجيتش وهو يحاول إبعاد كرة عرضية.

ويتعيّن على «الشياطين الحمر» خوض مباراة أخرى دون مهاجمهم الجديد الدنماركي كاسبر هويلوند المصاب بظهره، فيما يواجه المدرب الهولندي إريك تن هاج معضلة ما إذا كان سيستمر بالدفع بالقادم الجديد مايسون ماونت والقائد البرتغالي برونو فرنانديز في خط الوسط.

وبعد اختياره تمثيل تشيلسي على حساب ليفربول، يستهل لاعب الوسط الدفاعي الإكوادوري مويسيس كايسيدو مشواره بعد قدومه من برايتون بصفقة بريطانية قياسية قد تصل إلى 115 مليون جنيه استرليني «146 مليون دولار».

وهذه المرة الثانية في سبعة أشهر، يحطم تشيلسي الرقم القياسي في انتقالات «البريميرليج»، بعد انفاقه 107 ملايين جنيه على لاعب الوسط الارجنتيني إنسو فرنانديس في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يكون كايسيدو وفرنانديس نقطة الارتكاز في خط وسط فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والذي تعادل مع ليفربول 1-1 الأسبوع الماضي.

لكن تسجيل الأهداف يبقى المشكلة الأساسية لتشيلسي، خصوصاً بعد إصابة لاعبه الجديد الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو وابتعاده عدة أشهر.