بونو: أحب التحديات الكبيرة



الرياض (أ ف ب)

عبّر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن جاهزيته لخوض التحدي الذي ينتظره مع نادي الهلال السعودي، بعد انتقاله من إشبيلية الإسباني حتى عام 2026.

وقال بونو لقناة النادي «سعيد جداً للانضمام إلى نادٍ كبير وتاريخي مثل الهلال يلعب أدواراً طليعية دوماً وأكبر فريق في آسيا».

أضاف «بالنسبة لي هذا تحدٍ جديد في مسيرتي الكروية، جماهير الهلال تنتظر أشياءً كبيرة، وهذا شيء إيجابي، لأني أحب التحديات والتوقعات الكبيرة».

ويشكّل بونو إضافة جديدة للهلال الذي عقد صفقات باذخة ودعم صفوفه بنجوم عالميين مثل المهاجم البرازيلي نيمار، لاعبي الوسط البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي والجناح البرازيلي مالكوم.

وذكرت الصحف الإسبانية إن صفقة انتقال بونو بلغت 21 مليون يورو «22.8 مليون دولار»، فيما أشارت تقارير سابقة إلى رغبة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني بضمّه لتعويض اصابة حارسيهما البلجيكي تيبو كورتوا ومانويل نوير توالياً.

تابع بونو «32 عاماً»: «جئت بعقلية كتابة التاريخ مع الهلال، أظن هناك موهبة كبيرة في الدول العربية والسعودية الآن تمنحنا فرصة لكي نثبت ذلك».

بونو الذي نشأ مع الوداد المغربي، واحترف في صفوفه في 2010، علّق على الانضمام لنادي العاصمة السعودية «نعرف الهلال منذ سنوات، لعبنا ضده مع الوداد في دوري أبها، وشاهدت قاعدته الجماهيرية، وأخيراً «في الدور الثاني من مونديال الاندية عندما فاز الهلال على الوداد بركلات الترجيح»، رغم إني ابن الوداد وشاهدت المواجهة، كنت أعرف أنها لن تكون سهلة لأن الهلال فريق قوي».

بعد الوداد، انتقل بونو إلى إسبانيا وتحديداً إلى أتلتيكو مدريد في 2012، ليعود ويحرس عرين ريال سرقسطة بالإعارة ثم جيرونا وإشبيلية.

وأسهم بونو بقوة في حصول «أسود الأطلس» على المركز الرابع في مونديال 2022، بتصديات مذهلة، خصوصاً في ركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي.

وفي جعبة صاحب الـ 55 مباراة دولية لقبين خلال مسيرته مع إشبيلية، حيث فاز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عامي 2020 و2023.

ويأتي خبر التعاقد مع بونو بعد خسارته الكأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادلهما 1-1، في مباراة تألق خلالها بين الخشبات الثلاث وحرم بطل الثلاثية من عدة أهداف محققة.

ويُعدّ بونو من الحراس القلائل في العالم الذين زاروا الشباك، حيث سجل مع اشبيلية في مرمى ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وخاض بونو 319 مباراة في مشواره مع الأندية، وخرج بشباك نظيفة في 114 منها، وسكن مرماه 365 هدفاً.