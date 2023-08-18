برشلونة يفتقد «كامب نو» وتشافي!



برشلونة (أ ف ب)

يبدأ برشلونة حامل اللقب مشواره في ملعب مونتجويك الأولمبي، الذي يستضيف مبارياته لأكثر من عام، إلى حين الانتهاء من الأعمال الجارية في «كامب نو»، وذلك بمواجهة قادش «الأحد» ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، من دون مدرّبه تشافي بعد حصوله على بطاقة حمراء في المرحلة الافتتاحية.

واستهل النادي الكاتالوني حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيّب أمام خيتافي، في مباراة مشحونة الأسبوع الماضي، حيث طُرد الجناح البرازيلي رافينيا لضربة بالكوع في الشوط الأول، قبل أن يلحق به مدربه تشافي بسبب اعتراضاته.

وتلقى الثنائي عقوبة إيقاف لمباراتين وسيغيبان عن الرحلة إلى فياريال أيضاً في 27 الشهر الحالي، إلا أن تشافي أبدى ثقته بأنّ فريقه سيتخطى نكسة الافتتاح وغيابه.

وقال بعد أن بدأ فريقه مشواره بالتعادل السلبي، على غرار الموسم الماضي «لا داعي للقلق بشأن الأمر، لقد بدأنا الموسم الماضي بشكل سيئ أيضاً، لكن الأمور سارت في النهاية، والآن أنا مهتم بتحسين المستوى والنتيجة، نقطة بالنسبة لنا ليست كافية، ولكنها كانت مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا».

وتألق برشلونة في المباريات التي أقيمت على أرضه الموسم الماضي، حيث تلقى أربعة أهداف فحسب في 19 مباراة في «كامب نو»، ومن بينها هدفان خلال الخسارة الوحيدة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 1-2 بعدما كان النادي الكاتالوني قد حسم اللقب.

إلا أن برشلونة اضطر الى تغيير ملعبه مؤقتاً، حيث يخضع مقره التاريخي إلى أعمال تطوير واسعة النطاق ستكتمل في العام 2026، وسيعود برشلونة إلى «كامب نو» بشكل كامل في وقت متأخر من العام المقبل.

يقع ملعب مونتجويك على تلة كبيرة في المدينة، وقد استضاف أولمبياد 1992 كما كان سابقاً مقراً لفريق إسبانيول من 1997 حتى 2009.

يُعد الملعب الجديد أصغر بكثير من ملعب «كامب نو»، حيث يستوعب أقل من 50000 متفرج - نصف عدد سعة الأخير- لكنه معروف بكونه المكان الذي ظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأوّل مرة في عام 2004.

وسيكون أداء برشلونة «على أرضه» غير الاعتيادية، مؤثراً جداً على وضعه هذا الموسم، في ظل منافسة قوية مرتقبة مع خصميه اللدودين ريال وأتلتيكو مدريد.

وأعطى الإنجليزي جود بيلينجهام لمحة عن موهبته الكبيرة، عندما سجّل في مشاركته الرسمية الأولى خلال الفوز على أتلتيك بلباو 2-0، لينال إشادة واسعة من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي «إنه رائع، يتمتع بشخصية كبيرة، وقد تكيف بسرعة كبيرة مع نظام الفريق، ويبدو أنه كان معنا لفترة طويلة وهو لاعب موهوب للغاية».

مشاركة أولى أخرى قد تكون في الواجهة وهي للحارس كيبا أريسابالاجا عندما يحلّ ريال مدريد ضيفًا على الميريا «السبت»، وذلك بعد وصول الأخير من تشيلسي بصفقة إعارة لموسم واحد.

واستُقدم الحارس الإسباني الدولي «28 عاماً» لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا المُصاب والذي حلّ مكانه الأوكراني اندريه لونين في سان ماميس.

وقال كيبا، الذي كان على وشك التوقيع مع ريال مدريد في 2018 «آتي إلى هنا أكثر نضجاً، وفي واحدة من أفضل فترات مسيرتي الرياضية بعد عام رائع. أنا مستعد للتحدي».

خسر النادي الملكي خدمات مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو لإصابة في الرباط الصليبي، إلا انه يبدو أقل عزماً على إيجاد بديل له في سوق الانتقالات الصيفي لتعويض غيابه الطويل.

ويتصدر أتلتيكو الترتيب بعد فوزه العريض على غرناطة 3-1، إلا أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني سيفتقد لقائده كوكي خلال مواجهة مضيفه ريال بيتيس بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

وسيبحث إشبيلية، بعد خسارته على أرضه أمام فالنسيا في المرحلة الأولى، عن استعادة توازنه بعد خسارة مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح، وذلك عندما يحلّ ضيفا على الافيش الصاعد حديثاً دون حارسه المغربي الدولي ياسين بونو المنتقل للهلال السعودي.

ويأمل المدرب رافايل بينيتيس الذي سبق أن أشرف على ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد، أن يخرج بنتيجة أفضل ضد ريال سوسيداد بعدما خسر مباراته الأولى على رأس سلتا فيجو.