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الرياضي

بافارد معجب بمشروع «الشياطين»!

بافارد معجب بمشروع «الشياطين»!
18 أغسطس 2023 14:48

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا النقاب عن أن إنتر ميلان الإيطالي، تقدم بأول عرض رسمي إلى بايرن ميونيخ، من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي الفرنسي بينيامين بافارد «27عاماً»، والذي يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة في مكان آخر الصيف.
وقالت الشبكة إن النادي الإيطالي عرض 25 مليون يورو على «البايرن»، غير أن الألمان رفضوه، وأبدوا رغبتهم في الحصول على 35 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن هذا المدافع الفرنسي الذي ينتهي عقده في «صيف 2024».
ويواصل الناديان مفاوضتهما بشأن هذه الصفقة، من أجل التوصل إلى «حل وسط» يرضي الطرفين .
ويأمل بافارد في أن يغادر «البايرن» هذا الصيف، بعد 4 سنوات من وصوله إلى «أليانز أرينا»، قادماً من شتوتجارت مقابل 35 مليون يورو. وأضافت الشبكة أن بافارد يجذب اهتمام أندية أوروبية عديدة، خاصة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وفي مقدمتها مانشستر يونايتد الذي حرمه فشل صفقة هاري ماجواير إلى وستهام، من استكمال المفاوضات مع «البايرن» ولاعبه، رغم أن بافارد كان مبهوراً بالمشروع الرياضي لـ «الشياطين الحمر»، وبوادر التطور في مركز قلب الدفاع بالفريق.
ولم يعد بافارد يرغب في اللعب بمركز الظهير الأيمن الذي شغله طويلاً سواء مع «البايرن» أو مع منتخب فرنسا، غير أن توماس توخيل المدير الفني لـ «البايرن» فضل استمراره في هذا المركز، على اعتبار أنه يمنح الفريق خياراً ثانياً هو اللعب في قلب الدفاع عند الضرورة، أوعند اللاعب بثلاثي قلب دفاع في طريقة 3-5-2.
ويفكر بافارد في الرحيل منذ أشهر طويلة، مثلما صرح بذلك أكثر من مرة آخرها، عندما قال لصحيفة «ليكيب»: أنا لست ضد اكتشاف مشروع جديد، وربما تلك هي اللحظة المناسبة للقيام بذلك، وتساءل قائلاً: لماذا لا أكتشف بلداً جديداً وثقافة أخرى؟، ثم علق قائلاً: يجب أن يكون المشروع الرياضي مثيراً لاهتمامي، فأنا لن أرحل من أجل لا شيء.

بايرن ميونيخ
بنجامين بافارد
إنتر ميلان
مانشستر يونايتد
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