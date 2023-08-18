«تريندز» والجزيرة يستعرضان التعاون في البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)



استعرض وفد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، خلال زيارة نادي الجزيرة، أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان أهمية البحث العلمي في دعم الأنشطة الرياضية، باعتبارها لغة عالمية قادرة على نشر ثقافة السلام والتعايش والتسامح.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية، التي عقدها وفد «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، مع علي يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين من الجانبين.



وتطرق النقاش إلى أهمية البحث العلمي، في استشراف مستقبل القطاع الرياضي، بما يملكه من خبراء وخبرات وأدوات تحليلية ومعايير بحثية دقيقة، وأساليب مبتكرة في التناول والطرح، إلى جانب الدور المحوري الذي تلعبه استطلاعات الرأي الإلكترونية والمسوحات الميدانية، حول آراء جمهور الأندية الرياضية، وقياس مستوى الرضا عن فرقهم الرياضية، كما تعد استطلاعات الرأي مؤشراً ناجعاً يمكن الاعتماد عليه في تطوير أداء ومستوى الفرق الرياضية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن البحث العلمي يلعب دوراً كبيراً في نهضة وتقدم الرياضة، حيث يُعد وسيلة منهجية للاكتشاف واستشراف المستقبل للظواهر والاتجاهات والمشكلات، كما أن البحث العلمي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق التقدم على المستويات كافة، وذلك من خلال الأسس والمعايير التي تساعد على حل المشكلات التي تعترض أي ميدان حياتي، ومنها الميدان الرياضي.



وأشار إلى أن البحث العلمي مصدر من مصادر المعرفة الموثوقة، حيث ينقب عن الحقائق التي قد يستفيد منها المجال الرياضي والرياضيون أنفسهم في التغلب على بعض مشاكله التدريبية أو التدريسية، إلى جانب حل المشاكل التي تعترض تقدمه وتطوير مستواه، وإمكانية التنبؤ بما سيؤول إليه مستواه مستقبلاً.

وشدد العلي على أهمية البحث العلمي والمعرفي في تصحيح معلومات المجتمع والأفراد حول المعلومات الرياضية التي يبحثون عنها، ومعرفة الواقع الحالي للمجال الرياضي، فضلاً عن إمكانية تصحيح المعلومات عند تخطيط عملية التدريب الرياضي وذلك بمعرفة مكامن الخطأ والعمل على تصحيحها وتقويمها.

وثمن علي يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، جهود «تريندز» البحثية والعلمية والمعرفية، واستراتيجيته العالمية الداعمة للقطاع الرياضي، قائلاً إن البحث العلمي مكون أساسي في تطوير قطاع كرة القدم والأندية الرياضية، حيث تساعد الأساليب البحثية والتجارب المعملية والميدانية ودراسات الحالة والمسوحات، في تحديد المشاكل التي تحتاج إلى معالجة سريعة ودقيقة، تعتمد على أسس علمية ومعرفية رصينة.

وأكد الحمادي أن الرياضة لابد لها أن ترتكز وتستند إلى البحث العلمي، وتجعله طريقها الوحيد للإبداع والابتكار، لأن المعطيات الجديدة في المجال الرياضي تتطلب إعادة النظر في الكثير من المسائل، معتمدة في ذلك على منهجيات البحث العلمي، القادرة على تحديد المعضلات ومعالجتها بأساليب متنوعة وهادفة.