«خيول الإمارات» تخوض التحدي في نيوبري وسراتوجا



عصام السيد (أبوظبي)



تخوض خيول جودلفين، وخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وشادويل، التحدي في جملة من السباقات المشهودة في مضماري نيوبري بالمملكة المتحدة، وسراتوجا بأميركا يوم السبت.

ويسعى «كيماري» لجودلفين في إضافة انتصار جديد، بعد الفوز الذي حققه مؤخراً في سباق «قوائم»، من خلال المنافسة في جيفري فرير ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر و61 ياردة، في نيوبري، المملكة المتحدة.

وحقق ابن «دباوي» فوزاً بفارق نصف طول في فريد أرشر ستيكس في نيوماركت أول يوليو، معززاً انتصاره السابق في سباق للمبتدئة في يارموث، وكوينز فاز للفئة الثانية في رويال آسكوت في 2021.

وبإشراف شارلي ابلبي قدم «كيماري» أداءً طيباً في كرنفال كأس دبي العالمي هذا العام، وحل ثانياً خلف رفيقه في الإسطبل «جلوبال ستورم» في دبي مدينة الذهب للفئة الثانية في يوم السبت العملاق «سوبر ساترداي».

وفي الحفل نفسه، يخوض المهر «ماربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيمي سبنسر، تحدي الشوط الرئيسي في نيوبري، على لقب هانجرفورد ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، إلى جانب «مستبشر» لشادويل.

وشُوهد «ماربان» الذي يدربه شارلي فيلوس، آخر مرة يحل في المركز الثالث عن «كينروس» في سباق لينوكس ستيكس بمضمار جودوود، ويتمني فريقه عدم هطول الأمطار، وكان المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات قد فاز بثلاثة سباقات من إجمالي 10 مشاركات.

ومن جهة أخرى، تسعى «ويت بينت» لجودلفين لتعزيز موقعها بطلة للمهرات في عمر ثلاث سنوات، من خلال استهداف سباق ألاباما ستيكس للفئة الأولى في ساراتوجا، بأميركا.

وتشارك ابنة «بليم» على مسافة أطول قدرها 2000 متر للمرة الأولى، منذ تسجيلها الفوز الأول بالفئة الأولى بسباق 1800 متر كوتشنج كلوب أميركان أوكس الشهر الماضي، في هذا المضمار الواقع في نيويورك.

وحققت المهرة التي يدربها براد كوكس ثلاثية رفيعة في أوكلون بارك في وقت مبكر من هذا العام، توجتها بالفوز في فانتسي ستيكس للفئة الثالثة، قبل أن تتقدم من الخلف، لتشغل المركز الرابع خلف «بريتي ميسشيفاس» في كنتاكي أوكس للفئة الأولى.