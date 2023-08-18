«دولي الشطرنج» يمنح الطاهر الشارة الدولية



دبي (الاتحاد)



اعتمد الاتحاد الدولي للشطرنج الشارة الدولية للحكم الإماراتي سلمان الطاهر ومنحه لقب حكم دولي كما منح الإماراتية موزة المعمري لقب حكم اتحاد الدولي، وهو ما يعد إنجازا جديد للشطرنج الإماراتي على المستوى الدولي، ولينضم الطاهر وموزة المعمري إلى قائمة الحكام الحاصلين على الشارة الدولية خاصة أن الشطرنج لديه قائمة طويلة من الحكام والمحاضرين الدوليين المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة بالإضافة إلى مشاركة حكامنا في إدارة مباريات البطولات العالمية وأخرها مشاركة الحكم الدولي فيصل الحمادي في إدارة مباريات كأس العالم للشطرنج المقامة حاليا في باكو عاصمة أذربيجان.

وأكد سلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، رئيس الجهاز الفني أن حصول سلمان الطاهر على الشارة الدولية وأيضا موزة المعمري على لقب حكم اتحاد دولي يضاف إلى إنجازات اللعبة على المستوى الدولي خاصة أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة تريم مطر تريم يدعم الكوادر الإدارية والفنية من مدربين وحكام وإداريين كما أن استراتيجية، وأهداف الاتحاد تتضمن الاهتمام بالحكام وتطوير مستواهم والوصول بهم إلى الشارة القارية والدولية والعمل على زيادة عدد الحكام المواطنين ومساعدتهم للحصول على الشارة الدولية.

وأضاف: برامج الاتحاد متنوعة وتخدم جميع أطراف اللعبة ولدينا هدف مهم وهو التواجد على الساحة القارية والدولية بكثافة من خلال مشاركة لاعبينا وأيضا حكامنا الذين باتوا محل ثقة من قبل الاتحاد الدولي ولدينا كوادر إماراتية على المستوى الآسيوي والدولي نفخر بها ومعظم بطولات العالم يتواجد لنا حكام والبطولة الحالية في باكو يتواجد حكمنا الدولي فيصل الحمادي، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وبشكل متوازن بين اللاعبين والاهتمام بالكوادر الفنية والإدارية.