«العميد» و«فخر أبوظبي».. قمة النجوم



معتصم عبدالله (دبي)



تتجه الأنظار في الساعة الثامنة والنصف مساء السبت، صوب «استاد آل مكتوم» معقل نادي النصر في دبي الذي يستضيف قمة ختام الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023- 2024، والتي تجمع «العميد» بضيفه «فخر أبوظبي، في الوقت الذي يدشن فيه «العائدان» إلى «المحترفين» حتا «بطل الأولى» في الموسم الماضي، مشواره بلقاء مضيفه خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي، فيما يلعب الإمارات «وصيف الأولى»، في ضيافة الوصل على ملعب زعبيل.

وتبدو قمة «العميد» و«فخر أبوظبي» مفتوحة على كل الاحتمالات، في الظهور الرسمي الأول للمدربين الصربي جوران في مهمته الجديدة مع «الأزرق» قادماً من عجمان، والهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة الذي خلف مواطنه مارسيل كايزر المنتقل للشباب السعودي.

وستكون مباراة السبت هي الرابعة، في تاريخ مواجهات جولة الافتتاح بين الفريقين، بعدما تفوق الجزيرة 3-0، في الأسبوع الأول لموسم 2010- 2011، وفاز النصر 2-1، في الجولة الأولى لموسم 2012- 2013، فيما انتهت المواجهة الثالثة في افتتاح موسم 2020- 2021 بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعول جماهير «العميد» على الصفقات الجديدة في صفوف الفريق، وأبرزها المهاجم الإيطالي مانولو جابيادني، والجناح البرتغالي يوري ميديروس، ولاعب الوسط الكولومبي كيفن أجوديلو، فيما يبقى علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دورينا» برصيد 208 هدفاً النجم الأبرز في صفوف «فخر أبوظبي» الذي عمد إلى تغيير أجانبه، بالتعاقد مع الرباعي، البرازيلي فرناندو لوكاس، والكونغولي نيسكنز كيبانو، والإسباني أليخاندرو بوزويلو، والمدافع الهولندي كريم رقيق، في انتظار الصفقة الخامسة.

وتنطلق مواجهات ختام الجولة الأولى في الساعة السادسة مساء السبت بمباراتي خورفكان وحتا، والوصل والإمارات، حيث يدشن في الأولى «الإعصار» العائد حديثاً إلى مصاف «المحترفين»، بقيادة مدربه الصربي زيلكو ماركوف، مشواره في مواجهة «النسور» الذي يقوده الوطني عبدالعزيز العنبري للموسم الثاني على التوالي.

ويزيد التشابه في نتائج جولات الافتتاح، والتي غابت فيها الانتصارات على مستوى الفريقين، من إثارة المواجهة المرتقبة لـ «النسور» و«الإعصار»، بعدما خسر الأول مبارياته الأربع، في افتتاح الدوري، خلال 4 مواسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في واحدة لحتا، في ثلاث مشاركات سابقة.

وعلى استاد زعبيل بنادي الوصل، تترقب جماهير «دورينا» الظهور الرسمي الأول لنجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب وسط نادي الإمارات، والاسم الأبرز على صعيد أجانب الموسم الجديد 2023- 2024، ويعول «الإمبراطور» الذي يقوده الصربي ميلوش ميلوييفيتش المدرب الأصغر عمراً في «دورينا» بـ 40 عاماً، على أفضلية عدم الخسارة في المواجهات أمام «الصقور» على ملعب «زعبيل» تحديداً في «دوري المحترفين» بالفوز في 5 لقاءات، والتعادل في 4 مباريات.

مباريات السبت



خورفكان - حتا 18:00

الوصل - الإمارات 18:00

النصر - الجزيرة 20:30



مبخوت يهدد «الأزرق»



يتصدر الدولي علي مبخوت مهاجم الجزيرة، والهداف التاريخي لـ «دورينا»، قائمة هدافي مواجهات فريقه أمام «العميد» في «دوري المحترفين» برصيد 16 هدفاً، وأسهم مبخوت في آخر 11 هدفاً، من أصل 16 هدفاً لفريقه في الدوري أمام النصر بتسجيله 6 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى.

«العقدة» هاجس حتا







فشل حتا في تحقيق الفوز، في آخر 16 مباراة، خلال مشاركاته السابقة، في «دوري المحترفين» منذ آخر انتصار أمام الشارقة 3-2 ضمن الجولة الرابعة لموسم 2017- 2018.

أفضلية «صفراء»



يتفوق الوصل في المواجهات المباشرة أمام منافسه الإمارات، برصيد 12 انتصاراً، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في 4 من أصل 18 لقاءات جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، وحافظ «الإمبراطور» على سجله خالياً من الخسارة، في آخر 9 مباريات أمام الفرق الصاعدة، بالفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات.