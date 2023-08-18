إنييستا: هدفي إسعاد جماهير الإمارات



رأس الخيمة (الاتحاد)



أكد الإسباني إندريس إنييستا، لاعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، جاهزيته لخوض أولى مباراة له بقميص «الصقور» أمام مضيفه الوصل على ملعب «زعبيل» ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما غاب عن مباراة فريقه الودية الأخيرة أمام النصر 0-1 قبل انطلاق الدوري.

وعبر نجم الوسط الإسباني والمتوج مع منتخب بلاده بمونديال 2010، عن سعادته البالغة بالتواجد في إمارة رأس الخيمة، وإعجابه الشديد بما شاهده فيها من تطور وازدهار في جميع المجالات، وعن حماسته للمشروع الذي ينتظره مع نادي الإمارات.

وقال إنييستا في تصريحات لموقع النادي الرسمي: «أشعر بسعادة بالغة لتواجدي هنا، ولقدرتي على مواصلة مسيرتي الرياضية، وأتطلع لمواصلة العمل مع زملائي في الفريق وإظهار مستوى متميز يلبي طموحات جماهير نادي الإمارات، كما أرغب بتعلم ومعرفة الكثير من الأمور في رأس الخيمة، فجميع الأشخاص الذين تحدثت أنا وعائلتي إليهم، أشادوا بجمال الإمارة، لذلك كنا حريصين على استكشافها.»

وأضاف إنييستا: «كل ما يحدث في رأس الخيمة من تطور ونمو على مختلف الصعد، يعد أمراً مثيراً للإعجاب، فالإمارة تتميز بأنشطتها المتنوعة ومزاياها الجاذبة، لذلك سنحاول الاستمتاع بتواجدنا فيها لأقصى درجة».