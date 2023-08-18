الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش ومونفيس.. «19-0»!

ديوكوفيتش ومونفيس.. «19-0»!
18 أغسطس 2023 13:57

 
واشنطن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
الفارق يتقلص إلى «20 نقطة» في «قمة التنس»
جوف.. «إنجاز مراهقة»

تغلب نوفاك ديوكوفيتش بسهولة على الفرنسي جايل مونفيس، وفاز كارلوس ألكاراز على الأميركي المتألق تومي بول، ليتأهل إلى دور الثمانية لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس، بينما ودع «المصنفان» دانييل ميدفيديف وستيفانوس تيتيباس البطولة.
وهيمن ديوكوفيتش، الفائز بلقب سينسناتي مرتين، على المباراة من الخط الخلفي، في فوزه 6-3 و6-2 على مونفيس، ليمدد سجله الرائع أمام اللاعب الفرنسي إلى 19 انتصاراً من دون أي هزيمة.
ويلتقي اللاعب الصربي في الدور المقبل مع الأميركي تيلور فريتز.
وقال ديوكوفيتش «التقينا معاً في أجزاء مختلفة من العالم، وكذلك في مرحلة الشباب، في وقت مبكر من هذه المواجهات كنت أعاني بدنياً أمامه، ولم نلعب معا منذ سنوات قليلة، من الرائع رؤيته يلعب على أعلى مستوى مرة أخرى».
وكان ألكاراز المصنف الأول عالمياً يطلق الضربات في كافة أرجاء الملعب، حيث استخدم ضربات أمامية قوية، ليخترق دفاعات بول في مباراة أوقفتها الأمطار.
وتغلب بول على ألكاراز «20 عاماً» في وقت سابق هذا الشهر في تورونتو، لكن بعض الأخطاء من المصنف 14 هذه المرة ساعدت اللاعب الإسباني، ليهيمن على المباراة، ويفوز 7-6 و6-7 و6-3.
وقال ألكاراز «كانت مباراة صعبة للغاية حقاً، سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته، وأعتقد أنني أتحسن بشكل أفضل».
وتغلب ألكسندر زفيريف على المصنف الثالث دانييل ميدفيديف 6-4 و5-7 و6-4، في مواجهة عاصفة بين بطلين سابقين، ليضمن مكانه في دور الثمانية لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس.
وكسر زفيريف، الذي دخل المباراة، وهو يتأخر في سجل المواجهات المباشرة مع ميدفيديف 6-9، وخسر جميع المواجهات الثلاث أمامه هذا العام، إرسال منافسه الروسي ثلاث مرات، وأنقذ ست من ثماني نقاط لكسر إرساله، ليحقق النصر بعد ساعتين و32 دقيقة من اللعب.
وقال الألماني زفيريف المصنف 16 في مقابلة بالملعب «كانت الأحوال الجوية في غاية الصعوبة، كما واجهت منافساً شرساً، إنه منافس لا يعطيك شيئاً على الإطلاق، عليك أن تفوز بالمباراة بنفسك، وهذا ما فعلته، وأنا سعيد بذلك».
وارتكب ميدفيديف خطأً مزدوجاً ليمنح منافسه تقدماً مبكراً 4-3، وأتيحت له فرصة رائعة للعودة للمباراة في الشوط التالي، حين تقدم 40-صفر، لكنه فرط في الفرصة، ليتماسك اللاعب الألماني، ويفوز بالمجموعة الافتتاحية.
وتقدم ميدفيديف في المجموعة الثانية، عندما سدد زفيريف ضربة أمامية بعيداً، ليمنح منافسه كسراً للإرسال والتقدم 4-2، لكن اللاعب الألماني رد كسر الإرسال مباشرة، قبل أن يكسر اللاعب الروسي إرسال زفيريف دون رد ليدفع المباراة لمجموعة فاصلة.
ولم يكن هناك الكثير للفصل بين اللاعبين في المجموعة الثالثة التي وصلت إلى 4-4، عندما حصل زفيريف على فرصة لكسر الإرسال بضربة أمامية متقنة تبعها ميدفيديف بخطأ مزدوج.
واغتنم زفيريف فرصته وحسم المواجهة عالية الجودة في أول نقطة لحسم المباراة، عندما أرسل ميدفيديف الكرة بعيداً.
وأطلق البولندي هوبرت هوركاش 11 ضربة إرسال ساحقة و27 ضربة ناجحة، ليتغلب على تيتيباس 6-3 و6-4 خلال ساعة وخمس دقائق، ليضرب موعدا مع الأسترالي أليكسي بوبيرين.

التنس
ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
بطولة سينسناتي للأساتذة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
جانب من العروض
ثقافة
10 عروض إبداعية في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض
اليوم 20:22
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©