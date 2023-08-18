ديوكوفيتش ومونفيس.. «19-0»!



واشنطن (رويترز)

تغلب نوفاك ديوكوفيتش بسهولة على الفرنسي جايل مونفيس، وفاز كارلوس ألكاراز على الأميركي المتألق تومي بول، ليتأهل إلى دور الثمانية لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس، بينما ودع «المصنفان» دانييل ميدفيديف وستيفانوس تيتيباس البطولة.

وهيمن ديوكوفيتش، الفائز بلقب سينسناتي مرتين، على المباراة من الخط الخلفي، في فوزه 6-3 و6-2 على مونفيس، ليمدد سجله الرائع أمام اللاعب الفرنسي إلى 19 انتصاراً من دون أي هزيمة.

ويلتقي اللاعب الصربي في الدور المقبل مع الأميركي تيلور فريتز.

وقال ديوكوفيتش «التقينا معاً في أجزاء مختلفة من العالم، وكذلك في مرحلة الشباب، في وقت مبكر من هذه المواجهات كنت أعاني بدنياً أمامه، ولم نلعب معا منذ سنوات قليلة، من الرائع رؤيته يلعب على أعلى مستوى مرة أخرى».

وكان ألكاراز المصنف الأول عالمياً يطلق الضربات في كافة أرجاء الملعب، حيث استخدم ضربات أمامية قوية، ليخترق دفاعات بول في مباراة أوقفتها الأمطار.

وتغلب بول على ألكاراز «20 عاماً» في وقت سابق هذا الشهر في تورونتو، لكن بعض الأخطاء من المصنف 14 هذه المرة ساعدت اللاعب الإسباني، ليهيمن على المباراة، ويفوز 7-6 و6-7 و6-3.

وقال ألكاراز «كانت مباراة صعبة للغاية حقاً، سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته، وأعتقد أنني أتحسن بشكل أفضل».

وتغلب ألكسندر زفيريف على المصنف الثالث دانييل ميدفيديف 6-4 و5-7 و6-4، في مواجهة عاصفة بين بطلين سابقين، ليضمن مكانه في دور الثمانية لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس.

وكسر زفيريف، الذي دخل المباراة، وهو يتأخر في سجل المواجهات المباشرة مع ميدفيديف 6-9، وخسر جميع المواجهات الثلاث أمامه هذا العام، إرسال منافسه الروسي ثلاث مرات، وأنقذ ست من ثماني نقاط لكسر إرساله، ليحقق النصر بعد ساعتين و32 دقيقة من اللعب.

وقال الألماني زفيريف المصنف 16 في مقابلة بالملعب «كانت الأحوال الجوية في غاية الصعوبة، كما واجهت منافساً شرساً، إنه منافس لا يعطيك شيئاً على الإطلاق، عليك أن تفوز بالمباراة بنفسك، وهذا ما فعلته، وأنا سعيد بذلك».

وارتكب ميدفيديف خطأً مزدوجاً ليمنح منافسه تقدماً مبكراً 4-3، وأتيحت له فرصة رائعة للعودة للمباراة في الشوط التالي، حين تقدم 40-صفر، لكنه فرط في الفرصة، ليتماسك اللاعب الألماني، ويفوز بالمجموعة الافتتاحية.

وتقدم ميدفيديف في المجموعة الثانية، عندما سدد زفيريف ضربة أمامية بعيداً، ليمنح منافسه كسراً للإرسال والتقدم 4-2، لكن اللاعب الألماني رد كسر الإرسال مباشرة، قبل أن يكسر اللاعب الروسي إرسال زفيريف دون رد ليدفع المباراة لمجموعة فاصلة.

ولم يكن هناك الكثير للفصل بين اللاعبين في المجموعة الثالثة التي وصلت إلى 4-4، عندما حصل زفيريف على فرصة لكسر الإرسال بضربة أمامية متقنة تبعها ميدفيديف بخطأ مزدوج.

واغتنم زفيريف فرصته وحسم المواجهة عالية الجودة في أول نقطة لحسم المباراة، عندما أرسل ميدفيديف الكرة بعيداً.

وأطلق البولندي هوبرت هوركاش 11 ضربة إرسال ساحقة و27 ضربة ناجحة، ليتغلب على تيتيباس 6-3 و6-4 خلال ساعة وخمس دقائق، ليضرب موعدا مع الأسترالي أليكسي بوبيرين.