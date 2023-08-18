«شبح الغيابات» يضرب «مونديال القوى»!



بودابست (د ب أ)



بعد عام واحد فقط من إقامتها للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية، تعود بطولة العالم لألعاب القوى إلى أحضان القارة الأوروبية، من خلال النسخة التاسعة عشرة، والتي تنطلق فعالياتها «السبت» في العاصمة المجرية بودابست.

وعلى الرغم من التفوق الأميركي في مجال ألعاب القوى، وتصدر البعثات الأميركية لجدول الميداليات في معظم النسخ السابقة من البطولة، كانت النسخة السابقة في يوجيني هي الأولى، التي تقام بالولايات المتحدة.

وكان مقرراً إقامة النسخة الماضية في 2021، لكنها تأجلت لمدة عام بسبب جائحة «كوفيد - 19».

والآن، يترقب عشاق ألعاب القوى في كل أنحاء العالم، ضربة البداية في أكبر حدث عالمي خاص بـ «أم الألعاب»، حيث تنطلق فعاليات النسخة التاسعة عشرة، والتي تعود بالبطولة إلى الأعوام «الفردية» من ناحية، كما تعود بها إلى أحضان القارة الأوروبية صاحبة نصيب الأسد، من حيث عدد مرات الاستضافة لهذا الحدث العالمي.

وبخلاف نسختي 1976 بالسويد، والتي اقتصرت على سباق واحد، و1980 بهولندا، والتي اقتصرت على سباقين، تقام البطولة للمرة الثانية عشرة في أوروبا، مقابل إقامتها في اليابان مرتين سابقتين، وفي كل من كوريا الجنوبية وكندا وقطر والصين والولايات المتحدة مرة واحدة.

وتشهد النسخة الجديدة في بودابست مشاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية من أكثر من 200 دولة من كل قارات العالم.

وعلى غرار كل من النسختين السابقتين، تتضمن فعاليات هذه الدورة 49 سباقا ومسابقة.

وتمتد منافسات هذه النسخة من 19 إلى 27 أغسطس الحالي، وتقام العديد من منافساتها في المركز الوطني لألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابست. وتحظى هذه النسخة بأهمية كبيرة كونها تأتي قبل عام واحد على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية القادمة «باريس 2024»، حيث يترقب كثيرون أن تفرز هذه النسخة من بطولات العالم عدداً من الأبطال الجدد في عالم «أم الألعاب»، قبل عام على المونديال، خاصة مع غياب عدد من النجوم البارزين في سباقات مختلفة عن هذه البطولة بسبب الإصابات.

وكما كان الحال في النسخة الماضية من البطولة، سيحصل الرياضي أو الرياضية، الذي يحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.

كما يحصل الفائزون بالمراكز الثمانية الأولى في السباقات والمسابقات الفردية بالبطولة على جوائز قدرها 70 ألف دولار للفائز باللقب، و35 ألف دولار للحائز على الميدالية الفضية، و22 ألف دولار للفائز بالبرونزية، وتتدرج الجوائز التالية لأصحاب المراكز من الرابع إلى الثامن على الترتيب بواقع 16 ألف و11 ألف و7 آلاف و6 آلاف و5 آلاف دولار.

وعلى مستوى منافسات الفرق في السباقات والمسابقات الجماعية، يحصل الفريق الفائز باللقب على 80 ألف دولار مقابل 40 ألف دولار لوصيفه و20 ألف دولار للفائز بالبرونزية، وتتدرج الجوائز لأصحاب المراكز من الرابع إلى الثامن على الترتيب بواقع 16 ألف و12 ألف و8 آلاف و6 آلاف و4 آلاف.

وبهذا، يبلغ إجمالي الجوائز المالية المقررة في البطولة نحو 5. 8 مليون دولار، بخلاف الجوائز المالية المقررة لأصحاب الأرقام القياسية الجديدة. وكانت النسخة الماضية من البطولة في يوجيني شهدت تحقيق ثلاثة أرقام قياسية عالمية جديدة، وقد تشهد البطولة الجديدة أكثر من رقم قياسي عالمي جديد أيضاً في ظل ارتفاع مستوى المنافسة المتوقع.



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