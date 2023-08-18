استبعاد كينيدي بسبب «ارتجاج المخ»



سيدني (د ب أ)



تأكد غياب المدافعة آلانا كينيدي عن منتخب أستراليا، خلال المواجهة أمام السويد «السبت»، في مباراة تحديد المركز الثالث لـ «مونديال السيدات»، في أستراليا ونيوزيلندا، بسبب أعراض ارتجاج في المخ.

وذكر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قبل المباراة التي تقام في بريسبان: «كينيدي جرى استبعادها، بعد أن ظهرت عليها أعراض ارتجاج في المخ، خلال المباراة التي فازت فيها أستراليا على فرنسا في دور الثمانية».

وجرى استبعاد كينيدي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي خسرت فيها أستراليا أمام إنجلترا في المربع الذهبي، وشاركت المخضرمة كلير بولكينجهورن بدلاً منها.

وتعرضت كينيدي لعدة ضربات خلال المواجهة الدرامية أمام فرنسا السبت الماضي، بما في ذلك ضربة في الرأس من قبل المهاجمة يوجين لي سومر. وبدأ منتخب أستراليا مشواره في المونديال، بدون نجمته سام كير التي تعرضت لإصابة في ربلة الساق «السمانة» عشية انطلاق البطولة، وغابت عن كل مباريات دور المجموعات، قبل أن تشارك كبديلة أمام الدنمارك وفرنسا، ثم لعبت منذ البداية أمام إنجلترا.