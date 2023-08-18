«الجولة الثانية» من «جائزة زغرب» للجودو غداً



أبوظبي (الاتحاد)



تستأنف يوم السبت الجولة الثانية، من ختام بطولات الجائزة الكبرى «جراند بري» للجودو لهذا العام، في الصالة الرياضية، بمدينة زغرب الكرواتية، وتنطلق المنافسات اليوم الجمعة، ويستضيفها الاتحاد الكرواتي، بإشراف الاتحاد الدولي، وتستمر حتى الأحد، بمشاركة 530 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، من بينها 7 منتخبات عربية، بعد اعتذار منتخب السعودية، وهي الإمارات، والبحرين، والكويت، والمغرب، والعراق، ولبنان، والجزائر،

تبلغ جوائز البطولة 100 ألف يورو، وتمثل محطة مهمة لحصد النقاط، نظراً لاقتراب انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وتقام الجولة الافتتاحية بعد ظهر اليوم، وتشهد مشاركة اللاعبة باتسو التان في الوزن الخفيف للسيدات تحت 57 كجم، وضم 36 لاعبة، في مقدمتهن «المصنفة الأولى» الألمانية بولين ستارك، فيما تحتل لاعبتنا «المركز 44» في تصنيف البطولة، وواجهت البلغارية المخضرمة إلييفا إيفيلينا «32 عاماً»، الفائزة بفضية بطولة «طشقند 2019» في الوزن نفسه.

وجرت قرعة البطولة بحضور كبير من المسؤولين في كرواتيا والاتحاد الدولي للجودو، وعدد من أبرز اللاعبات المصنفات، ويلتقي يوم الأحد لاعبنا جريجوري أرام في «الوزن الثقيل» تحت 90 كجم، مع الفنزويلي بايز كارلوس «21 سنة»، والفائز منهما يواجه البولندي بانكو فسكي جاكوب، ويضم الوزن 54 لاعباً، ويتصدر تصنيف المشاركين المجري توث كريزتيان «العاشر عالمياً»، فيما يحتل جريجوري المركز الثاني عشر في تصنيف البطولة، و39 عالمياً.