كأس رئيس الدولة للخيول العربية تستقطب «نخبة الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)



يشهد مضمار دونكستر العريق في المملكة المتحدة، السبت، احتضان لقاء الأقوياء ونخبة الأبطال، في المحطة البريطانية الثامنة، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في نسختها الثلاثين التي تقام ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتواصل الكأس الغالية رحلتها الأوروبية بنجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة، لما تحظى به من مكانة كبيرة وسمعة عالمية مرموقة، حيث تشهد المحطة البريطانية، مشاركة قوية من نخبة الخيول وأبطال المستقبل في عالم السباقات، والتي تمثل أفضل مرابط الخيل العربية التي تلتقي في «تحدي الأقوياء»، في قمة ختام «الديربي» العربي الإنجليزي، على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الذي يُقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتتصدر دائرة الترشيحات في سباق الكأس الغالية بمحطته البريطانية المهرة «الدوحة» صاحبة التصنيف 115، والمنحدرة من نسل (المرتجز - توباز دو كروات بنت دورمان) للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وتحت إشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس أوليفييه بلييه، وتليها المهرة «غادة» صاحبة التصنيف 111، بطلة كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «بري نيفتا» للفئة الثانية، الذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي مؤخراً، وتنحدر غادة من نسل (أزادي - مجيدة بنت مجد العرب) للمالك الشقب ريسينج، ويشرف على تدريبها المدرب توماس فورسي، وتحت قيادة الفارس جين برنارد إيكويم.



كما يطمح «بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا، والذي يمثل خيول الإمارات في القمة المرتقبة، لمواصلة عروضه القوية، وإحداث المفاجأة في صراع السباق على لقب الكأس الغالية، وينحدر «بهوان» من نسل (جلنار الخالدية - ميور بنت مارد الصحراء)، ويعود للمالك منصور علي سليمان الشامسي، وتحت إشراف المدرب كوني فرايسل وقيادة الفارس اشتيبان مازور.

وتضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة متميزة من نخبة الخيول العربية التي تسعى أيضاً لتسجيل حضورها القوي في المنافسة، والتواجد في مقدمة الخيول، حيث تضم كلاً من «مجلاد» (منجز- رواح بنت عامر)، ويعود للمالكة الشيخة ياسمين بنت محمد بن خليفة آل ثاني، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت، وقيادة الفارس فالنتين سيجوي، «ناهم» (داحس - نعيمة ثابت بنت دورمان) للمالك زاك بلود ستوك، وإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد، «زامر آي تي واي» (نظام - إيفيولادا دو زاماليا بنت فينارد الموري)، ملك الشيخة إيمان آل ثاني، وتحت إشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس آنتوني كراستوس، «ذخيرة الشحانية» (المرتجز - جلنار) ملك عذبه للسباقات، وتحت إشراف المدرب فيليب كولينجتون، وتحت قيادة الفارسة جوانا ميسون.



من جانبه، أكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بدور محطة المملكة المتحدة، وأهميتها الكبيرة بين المحطات المعتمدة، خصوصاً وهي تقام في مضمار دونكستر العريق، بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليجر، والتي تعد من أشهر السباقات العالمية.

وقال: «إن الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهاته المستمرة تقود كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى فضاء النجاحات العالمية، مبيناً أن المحطة البريطانية تمثل تأكيداً جديداً ودليلاً قاطعاً على مكانة الإمارات الاستراتيجية، في خريطة سباقات الخيول العالمية، ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي.

وأضاف: «إن مشاركة نخبة الخيل، للتنافس على لقب سباق المحطة الإنجليزية، التي تمثل قمة سباقات الكأس الغالية، تشكل امتداداً مهماً لعوامل ومعطيات النجاحات بكافة الجولات، ما يقودنا حتما لترجمة خططنا وتجسيد رسالة ورؤية الكأس الغالية».