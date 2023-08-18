«دورينا» بلا «فارس» بعد 10 مواسم!



سلطان آل علي (دبي)



دارت عجلة «دوري أدنوك للمحترفين»، وبداية التحدي والندية والصراع على التتويج والبقاء، وتفتقد البطولة هذا الموسم أحد الأضلاع الثابتة في عصر الاحتراف، بغياب الظفرة الذي هبط في الموسم الماضي إلى الدرجة الأولى، وبصورة مخيبة للآمال.

وأكمل «الفارس» 10 مواسم متتالية في «المحترفين»، منذ صعوده في موسم 2012-2013، قبل أن يهبط في الموسم الماضي 2022-2023. وتعد هذه الفترة الأطول لكل الأندية بين حالتي هبوط في عصر الاحتراف. ومثّل الظفرة تحدياً صعباً لكل الأندية التي واجهته على مدى هذه السنوات، خصوصاً على ملعبه في منطقة الظفرة، والذي كان بمثابة الحصن الذي يحمي شباكه، ويجمع من خلاله النقاط، ويعد المركز السابع هو الأفضل للفريق في تاريخه، وحصل عليه موسمي 2015-2016 و2016-2017، إضافة إلى أنّ الفريق كان طرف في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة مرتين متتاليتين 2019 و2020 «لم يُلعب بسبب الجائحة».

وعلى مدى تاريخ «دورينا» والأندية التي واجهت الهبوط أكثر من مرتين، فإنّ الظفرة يعتبر صاحب الرقم القياسي الثاني لأطول فترة بقاء في الدرجة العليا، حيث يبقى الرقم الأطول مسجلاً باسم الشعب وخورفكان بـ11 موسماً لكل منهما في الدرجة العليا، من دون هبوط، وحدث ذلك لخورفكان بين موسمي 1982-1983 و1992-1993، والتي تمثل العهد الذهبي لـ «النسور»، حيث حقق الفريق أعلى مركز في تاريخه مرتين، وذلك بإنهاء الدوري رابعاً موسمي 1983-1984 و1987-1988، ووصل في تلك الفترة إلى نهائي كأس رئيس الدولة 1987، وحقق الميدالية الفضية، بعد خسارته من الوصل بهدفين.

واستمر «الكوماندوز»، في القمة لمدة 11 موسم بين 1998-1999 و2008-2009، وكان فيها الشعب من المنافسين على المراكز المتقدمة في البدايات، حيث أنهى موسم 2001-2002 ثالثاً، كما وصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة في مناسبتين 2001 و2004، لكنه فشل في حصد اللقب.

ويأتي بني ياس في المركز الثالث بالقائمة، حيث إن أطول مدة بقاء له في الدرجة العليا، عبارة عن 8 مواسم متتالية، وحدث ذلك خلال الفترة بين 2009-2010 إلى 2016-2017، وهي فترة التوهج للفريق، بعد عصر الاحتراف، ووصل فيها إلى وصافة الدوري 2010-2011، ونهائي كأس رئيس الدولة 2011-2012، كما خاض غمار أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل إلى دور الـ16 عام 2012، إضافة إلى انتزاع لقب البطولة الخليجية للأندية عام 2013.