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خورفكان يفتح المدرجات للجماهير

خورفكان يفتح المدرجات للجماهير
18 أغسطس 2023 12:15

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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فتحت إدارة شركة خورفكان لكرة القدم المدرجات أمام الجماهير، لحضور التدريب الأخير، قبل اللقاء الافتتاحي أمام حتا يوم السبت، باستاد صقر بن محمد القاسمي.
وقامت الجماهير بمساندة اللاعبين والتقاط الصور التذكارية، ومطالبتهم بتقديم أفضل ما لديهم في «اللقاء الصعب».
وتأتي المبادرة رغبة من إدارة «النسور»، في رفع الروح المعنوية للاعبين، قبل المواجهة المهمة، ومنح الفرصة للجماهير، لمتابعة آخر استعدادات الفريق لـ «ضربة بداية» الموسم الجديد.
وأكملت إدارة الجماهير بالنادي كافة الترتيبات، لتوفير كل ما يلزم لجماهير «النسور» لحضور اللقاء، والحصول على مستلزمات التشجيع، قبل الصعود إلى المدرجات، ورسم صورة جيدة عن الفريق، ولضمان فوزه بالنقاط الثلاث في الجولة الأولى.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
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