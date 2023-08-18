فاتي.. «رحيل نهائي» أم «إعارة»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الإسباني الشاب أنسو فاتي «20عاماً» لاعب برشلونة أكثر اللاعبين الذين يرغب «الكتالوني» في بيعهم هذا الصيف، لحل جزء من مشكلاته المالية المعقدة، وحتى يمكنه التعاقد مع صفقات جديدة، قبل غلق باب سوق الانتقالات الصيفية بنهاية أغسطس الجاري.

ويبدي فاتي استعداده لهذه الخطوة، إذا ما تأكد من أنه لن يكون ضمن خطط تشافي هيرنانديز المدير الفني هذا الموسم، وعرف أنه لن يعتمد عليه كثيراً، بدرجة تؤثر على مجمل دقائق لعبه طوال الموسم، خاصة أن هناك أكثر من نادٍ كبير مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الموهوب.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن الرحيل النهائي هو الأفضل لبرشلونة، حتى يمكنه الاستفادة بمبلغ مالي كبير نظير بيعه، غير أن «البارسا» على استعداد أيضاً لتركه على سبيل الإعارة هذا الموسم 2023-2024، ما يسمح له بالحصول على دقائق لعب أكثر، بل والمشاركة أساسياً مع فريقه الجديد، مع بقائه في الوقت نفسه لاعباً في برشلونة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سيطلب في حالة الإعارة أيضاً مبلغاً كبيراً يتناسب مع موهبة اللاعب وصغر سنه، إذا وافقت الأندية المهتمة على هذا الحل «الإعارة».

ولما كان تشافي يفضل إشراك البرازيلي رافينيا، والمغربيين عبد الصمد الزلزولي ولامين يامال، ومعهم فيران توريس وجابي، فإن الإعارة ربما تكون فكرة جيدة جداً بالنسبة لفاتي، على حد قول الصحيفة، إذا لم تُتح له الفرصة للعب بانتظام هذا الموسم.

وكان برشلونة أنهي في الأسبوع الماضي صفقتي الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، والإيفواري فرانك كيسي إلى الأهلي السعودي، ويبحث حالياً عن ظهير أيمن ولاعب وسط إضافي، ويأمل في توفير المبالغ اللازمة لتحقيق ذلك قبل غلق «الميركاتو الصيفي».