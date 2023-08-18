رودريجو لا يصلح بديل «الديك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم ينجح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني حتى الآن، في إيجاد بديل للنجم الفرنسي كريم بنزيمة الهداف الأول للفريق، والذي رحل إلى الدوري السعودي للدفاع عن ألوان الاتحاد، في ظل «الغموض» الذي يحيط بموقف مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والذي يبدو أنه استقر على البقاء في باريس هذا الموسم.

واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ «الريال» إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3، إلى 4-4-2، حيث يلعب البرازيليان فينسيوس جونيور ورودريجو وحدهما «رأسي حربة»، وهو ليس مركزهما الأصلي، حيث إن كليهما كان يلعب جناحاً طوال سنوات مع «الميرنجي».

وحاول أنشيلوتي أن يعوّدهما على طريقة اللعب الجديدة، خلال المباريات الودية التي لعبها الفريق، قبل انطلاق الموسم حتى «يهضمان» المركز الجديد في المباريات الرسمية.

غير أن مصادر صحفية عديدة تحدثت عن عدم استيعاب اللاعبين للطريقة الجديدة، بينما دافع عنها المدرب الإيطالي واللاعبان، وبوجه خاص رودريجو الذي قال في حديث لشبكة «جلوبو سبورت»: «أشعر كل يوم بالتطور والتحسن في ظل هذه الطريقة الجديدة، وما زال عندي الكثير الذي يمكنني تقديمه.

وأضاف: كل موسم أتعرض للمزيد من الضغط وأتجاوزه بنجاح، وأشعر بأن أهمية دوري في الفريق ازدادت، ما زاد مسؤولياتي أيضاً، وأدرك أن الناس ينتظرون مني أشياء مختلفة، وأعرف أيضاً إلى أي مدي يجب أن أكون جاهزاً لتلبية ما يتوقعونه مني.

وشغل رودريجو مركز رأس الحربة الموسم الماضي، خلال الفترات الكثيرة التي غاب فيها بنزيمة عن الفريق، بسبب الإصابة أوعدم الجاهزية، ومن المؤكد أن ريال مدريد يأمل أن يكون هذا هو الحال مجدداً، بعد رحيل النجم الفرنسي نهائياً عن النادي.

غير أن موقع «ياهو سبورت» يرى أن قيام رودريجو بدور«الديك الفرنسي» بنزيمة، بالتناوب مع مواطنه فينسيوس، لا يكفي لتعويض رحيل صاحب الكرة الذهبية 2022، لأن أي منهما ليس رأس حربة صريحاً، وإنما جناحان، إضافة إلى «قصر قامة» رودريجو، والتي تفقده أهم ميزة في رأس الحربة الصريح، وهي طول القامة، حتى يمكنه التعامل برأسه مع «العرضيات».

وأضاف الموقع: صحيح أن الريال ضم المهاجم خوسيلو للقيام بهذا الدور الغائب، إلا أنه لم يقدم حتى الآن أوراق اعتماده بصورة جيدة، وبات واضحاً إن «البلانكوس» بحاجة إلى مهاجم «سوبر» رأس حربة صريح يستطيع أن يسجل أهدافاً في كل المباريات.