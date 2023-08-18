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الرياضي

شيانتيك تغير «الزي» في «أجواء عاصفة»!

شيانتيك تغير «الزي» في «أجواء عاصفة»!
18 أغسطس 2023 12:00

 
واشنطن (رويترز)

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غيرت إيجا شيانتيك زيها، بعد بداية متواضعة، لتفوز على الصينية تشينج تشين وين 3-6 و6-1 و6-1، وتضرب موعداً في دور الثمانية ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، مع ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون.
وعلى عكس مباراتها الأولى في البطولة، عندما خسرت شوطاً واحداً، احتاجت شيانتيك وقتاً لقراءة منافستها، لتقدم بعدها المستوى الذي ساعدها في اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات منذ أبريل 2022.
وتقدمت اللاعبة الصينية 3-صفر بكسرين للإرسال في أجواء عاصفة، وعززت تقدمها بكسر ثالث لتحسم المجموعة الأولى، عندما لعبت البولندية ضربة أمامية أطول من اللازم.
وغيرت شيانتيك زيها من اللون الأبيض إلى الأسود ومعه تغير أداؤها لتكسر إرسال منافستها ثلاث مرات دون خسارة أي نقطة في هذه الأشواط، لتتقدم 5-صفر قبل أن تحسم المجموعة.
وكسرت شيانتيك إرسال منافستها مرتين في المجموعة الثالثة، لتتقدم 5-صفر، قبل أن تحسم المباراة على إرسالها، عندما لعبت منافستها ضربة أمامية تجاوزت حدود الملعب.
وعن تغيير ملابسها، قالت شيانتيك «بصراحة، السبب في هذا مدربي، أخبرني قبل شهرين أن تغيير الزي قد يكون فكرة سديدة، بعد خسارة مجموعة، وكأنك تعود لنقطة البداية، وتخوض المجموعة الثانية بصورة مختلفة».
وأضافت «اعتقدت أنها فكرة سيئة، لكنني حاولت هذه المرة ونجحت، لذا شكراً أيها المدرب».
وتواجه شيانتيك في الدور المقبل فوندروسوفا التي استغلت أربع فرص للكسر من أصل خمس نقاط في فوزها 7-5 و6-3 على الأميركية سلون ستيفنز.
وانسحبت إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة عالمياً، بعدما فازت بالمجموعة الأولى 6-4، وتأخرت 2-5 في الثانية، لتتأهل الإيطالية جاسمين باوليني القادمة من التصفيات إلى دور الثمانية.
كما تقدمت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الثامنة في البطولة، بفوزها 3-6 و6-2 و6-3 على التشيكية كارولينا موخوفا. 

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