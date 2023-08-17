أهلاً «دورينا».. 4 مباريات تدشن «المحترفين 15»

معتصم عبدالله (دبي)

تدب الحياة في ملاعب «دوري أدنوك للمحترفين»، مع انطلاق مباريات الجولة الأولى، لموسم 2023- 2024، والذي يعد الـ49 في تاريخ دوري الإمارات، والـ15 في عهد الاحتراف، منذ أول نسخة 1973- 1974 باستثناء موسمي 1990- 1991 الملغى، بسبب حرب الخليج، و2019- 2020 الذي لم يستكمل، في ظل «جائحة كورونا».

وتنطلق إثارة «دورينا» مبكراً بإقامة 4 مباريات مساء اليوم، تجمع اتحاد كلباء والشارقة، الوحدة والبطائح، العين وبني ياس، عجمان وشباب الأهلي «حامل اللقب»، على أن تستكمل الجولة غداً بمباريات خورفكان وحتا، الوصل والإمارات، والنصر والجزيرة.

وتبدو الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في الجولة الأولى لكل النتائج، عطفاً على التشابه في برامج إعداد الأندية الـ 14 خلال معسكرات الصيف في أوروبا، وحصيلة «الميركاتو الصيفي» المتفاوتة على مستوى المدربين الجدد، واللاعبين الجدد من المواطنين والأجانب والمقيمين ومواليد الدولة.

ويدشن شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2022- 2023، في مواجه مضيفه عجمان، متسلحاً بمعنويات التأهل إلى الملحق القاري في دوري أبطال آسيا 2023- 2024 في مواجهة النصر السعودي، بعد تجاوزه عقبة ضيفه الوحدات الأردني بـ«ثلاثية» يوم الثلاثاء الماضي في أول المباريات الرسمية لـ«الفرسان» في الموسم الحالي.

ويخطط «الفرسان» الذي يخلو سجل مبارياته الافتتاحية في الدوري من التعادل، بالفوز في 9 والخسارة في 5 لقاءات، إلى حصد فوز معنوي في المحطة الأولى، يعزز من خلاله تفوقه في المواجهات المباشرة أمام «البرتقالي» في الدوري، والتي وصلت إلى 16 مباراة، من أصل 22 مواجهة، في الوقت الذي يطمح فيه عجمان بدوره إلى بداية مثالية يحتفل من خلالها بفوزه الثاني في المواجهات أمام «الفرسان».

وتتركز الأنظار في اليوم الأول لافتتاح الدوري، على المواجهة المنتظرة للعين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدرع الدوري في 14 نسخة ماضية، أمام ضيفه بني ياس، على استاد هزاع بن زايد، في ظل توقعات بحضور جماهيري مقدر لأنصار «الزعيم».

ويعول «الزعيم» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 8 مباريات افتتاحية في الدوري، على جاهزية جميع عناصره الأساسية بقيادة الهداف لابا كودجو، والنجوم الجدد الباراجواياني كاكو وعمير اتزيلي والكوري الجنوبي بارك يونج وو، فيما يبرز في تشكيلة «السماوي» الهداف الجديد للفريق الفرنسي يوسف نياكاتي والألباني سيفري تاولانت.

ويتسلح الوحدة في المواجهة أمام ضيفه البطائح على استاد آل نهيان، بأفضلية عدم الخسارة في الافتتاح على ملعبه في 7 مواسم، وهو يتفوق أيضاً في المواجهات المباشرة في أول مواجهتين في الموسم الماضي 4-0، و2-1 على التوالي.

ويحتضن ملعب اتحاد كلباء، أول ديربيات «الإمارة الباسمة»، والذي يجمع «النمور» بضيفه «الملك» الذي استهل موسمه، بتخطي ضيفه باشوندارا كينجز البنجلاديشي 2-0، في الدور التمهيدي لأبطال آسيا، قبل مواجهة مضيفه تراكتور الإيراني، في مباراة «الملحق الفاصل»، على استاد ياديجار في تبريز، الثلاثاء المقبل.

وستكون المباراة المرتقبة الثالثة بين «النمور» و«الملك» في الجولة الافتتاحية لـ «دوري المحترفين»، حيث تفوق الشارقة في المواجهتين الماضيتين بنتيجة 2-0 موسم 2010- 2011، و1-0 في افتتاح موسم 2021- 2022.



«الهدف 50» شعار «الفرسان»

يبحث هجوم شباب الأهلي عن «الهدف 50» في مرمى عجمان في الدوري في مباراة الليلة، بعدما سجل «الفرسان» 49 هدفاً في المواجهات الـ 22 السابقة، في الوقت الذي اكتفى فيه «البرتقالي» بتسجيل 14 هدفاً.



«ثنائية» بيدرو وخربين تهدد «الراقي»

سجل «الثنائي» جواو بيدرو والسوري عمر خربين 6 أهداف في آخر مباراتين افتتاحيتين لـ«العنابي» في الدوري، قبل مواجهة الليلة أمام البطائح.



«الافتتاحية» هاجس «النمور»

يتطلع اتحاد كلباء إلى تحسين نتائجه في الجولات الافتتاحية من «دوري المحترفين» في مواجهة الليلة أمام ضيفه الشارقة، بعدما اكتفى «النمور» بفوز وحيد، من أصل 8 مباريات، في الأسبوع الأول للدوري.



«المواجهة 25» بين «الزعيم» و«السماوي»

تحمل المباراة المنتظرة بين العين وضيفه بني ياس في الجولة الأولى للدوري مساء اليوم، الرقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حقق «الزعيم» الفوز في 8 لقاءات، مقابل التعادل في مثلها، وفاز «السماوي» في 4 مواجهات.