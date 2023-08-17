شباب الأهلي.. «ملك البدايات»

سلطان آل علي (دبي)

أعدّت الأندية نفسها من أجل خوض غمار الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين» 2023-2024، وعينها على لقب البطولة التي تحتاج إلى الكثير من العوامل والمقومات الرئيسية.

وحمل التاريخ الطويل إشارة مهمة، بأنّ الانطلاقة الصحيحة هي نصف السباق نحو التتويج والذهب.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ الدوري منذ بدايته، نجد العديد من الانطلاقات الاستثنائية التي قامت بها أندية مختلفة على مستوى الانتصارات المتتالية. وتبقى أفضل انطلاقة بتاريخ «دورينا» مسجلة باسم شباب الأهلي في موسم 1974-1975، والمكون من 6 أندية فقط، حيث حقق آنذاك 9 انتصارات متتالية منذ البداية، ولم يخسر إلا في الجولة العاشرة والأخيرة أمام النصر. وضمن «الفرسان» حصد لقب الدوري الأول في تاريخه قبل النهاية، وفي سجله التهديفي 35 هدفاً، ولم يستقبل إلا 7 أهداف.

وفي المرتبة الثانية ضمن أفضل الانطلاقات التاريخية، يأتي الوحدة في موسم 1998-1999، وحقق «العنابي» 8 انتصارات متتالية في بداية الدوري، كانت كفيلة بإعطائه الدفعة المعنوية و«النقطية» للتتويج بأول لقب دوري في تاريخ النادي، وتشير الأرقام إلى أن «أصحاب السعادة» سجل 21 هدفاً في تلك الفترة، ولم يستقبل إلا 7 أهداف، وتوقفت سلسلة انتصاراته في الجولة التاسعة، بالتعادل مع بني ياس 1-1.

أما ثالث أفضل الانطلاقات التاريخية بالدوري، وهي الفوز في 7 مباريات متتالية، فتكررت 4 مرات، 3 منها لشباب الأهلي ومرة واحدة للنصر، حضرت الأولى موسم 1975-1976 مع «الفرسان»، حيث وصل شباب الأهلي إلى الجولة الثامنة، وفي رصيده 7 انتصارات متتالية، ولكنه توقف في محطة العين بالتعادل1-1، وهي أول مواجهة تجمع الفريقين تاريخياً. وتمكّن شباب الأهلي فيما بعد من حصد لقب الدوري من دون خسارة، وهي الحالة الوحيدة في سجلات كل الأبطال.

والمرة الثانية، عن طريق «العميد» بطل موسم 1985-1986، وانطلق النصر حينها بـ7 انتصارات، ودفاع متين، لم تهتز شباكه إلا في مباراة واحدة فقط، وخرج في 6 بشباك نظيفة، وتوقفت انتصاراته بالجولة الثامنة في خورفكان بالتعادل 1-1.

وعاد شباب الأهلي، ليكرر الرقم نفسه مرتين في 2013-2014 و2015-2016، وأخذ زمام الصدارة بـ7 انتصارات متتالية في الموسمين، وتوقف في الموسم الأول بالتعادل مع الشارقة 1-1، فيما خسر مباراته الثامنة أمام العين 3-0 في الموسم الثاني، واستطاع شباب الأهلي حصد اللقب في الموسمين، معتمداً بشكل أساسي على انطلاقتيه الاستثنائيتين، والتي ما زال لم يعادلهما أي نادٍ آخر في عصر الاحتراف.

وفي المرتبة الرابعة، ضمن أفضل الانطلاقات عبر تاريخ الدوري، يأتي الوحدة والشارقة بـ 6 انتصارات متتالية في موسمي 2000-2001 و2020-2021 على التوالي، وذهب الدرع إلى «أصحاب السعادة» في نهاية موسم 200-2001، بينما الشارقة خسره لمصلحة الجزيرة، في الموسم التالي رغم انطلاقته الأفضل عبر تاريخه الطويل، وأنهى الموسم في المركز الرابع، بفارق 9 نقاط عن البطل «فخر أبوظبي».

وبناء على هذه الأرقام، فإنّ 7 من أصل أفضل 8 انطلاقات في تاريخ «دورينا» انتهت بتتويج الأندية باللقب، مما يعني أنّ نسبة حصد اللقب تتجاوز88%، حال الفوز في أول 6 مباريات متتالية على أقل تقدير، ويبقى الشارقة هو الاستثناء الوحيد ضمن القائمة الأفضل، ويعد شباب الأهلي «ملك البدايات» بتكرار اسمه في 4 من أصل 8 حالات ضمن القائمة.