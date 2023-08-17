«أدنوك» و«الكالشيو».. منافسة مثيرة!

القاهرة (الاتحاد)

شهد الموسم الماضي من «دورينا» تنافساً شديداً بين أضلاع «مثلث القمة»، خاصة في الخطوات الأخيرة، حيث كان يُمكن لأي فريق اقتناص اللقب في الجولات القريبة من النهاية، ونجح «الفرسان» في حسم الأمر بفارق 3 نقاط عن «الزعيم»، وبعده «العنابي» بنقطتين، ولم يكن هذا الوضع التنافسي غريباً على الإطلاق، لأن المواسم الـ5 السابقة لم تعرف بطلاً نجح في الاحتفاظ بلقبه مرتين متتاليتين أبداً! وخلال تلك السنوات، شهد «دورينا» تتويج 4 أبطال مختلفين، مع الوضع في الاعتبار عدم اكتمال نُسخة 2019-2020 بسبب جائحة «كورونا»، وكان «الملك» أول من كسر قواعد المنافسة في موسم 2018 - 2019، باستعادته اللقب الغائب عن خزائنه منذ 23 عاماً وقتها، وبعد التوقف الإجباري للموسم التالي، نجح «فخر أبوظبي» في العودة إلى منصة التتويج باقتناص لقب 2020 - 2021، ثم نجح «البطل التقليدي»، «الزعيم» في الفوز بنسخة 2021 - 2022، قبل أن يمنعه «الفرسان» من الاحتفاظ بلقبه، ليُتوّج «العملاق الأحمر» بلقب النسخة الماضية، وبعد العديد من التغييرات الفنية والتعاقدات المتميزة، ربما ينتظر دوري «أدنوك للمحترفين» بطلاً جديداً آخر هذا الموسم أيضاً! وتؤكد المقارنة مع الدوريين، السعودي والمصري، اختلاف الوضع تماماً على صعيد «صراع اللقب»، حيث قبض الهلال بسهولة على الدرع خلال الفترة بين 2019 و2022، مُحقّقاً «ثلاثية متتالية» بدأها في موسم 2019 - 2020، وأنهاها في 2021 - 2022، حيث سبقه فقط النصر باقتناص لقب موسم 2018 - 2019، وتبعه الاتحاد في النسخة الماضية، لكن «معركة المنافسة» في السعودية تبدو أفضل نسبياً، مما يشهده الدوري المصري منذ سنوات طويلة جداً، تجاوزت عقدين زمنين كاملين، حيث سيطر الأهلي على القمة مع ظهور استثنائي معدود للزمالك، وشهدت السنوات الأخيرة تتويج «الأحمر» 3 مرات، تخللتها «ثنائية الأبيض» في موسمي 2020 - 2021 و2021 - 2022!. وعلى صعيد بطولات الدوري الـ5 الكبرى في أوروبا، شهد «الكالشيو» وضعاً مشابهاً لما حدث في الإمارات خلال تلك المواسم الأخيرة، حيث عرف الدوري الإيطالي 4 أبطال في 5 سنوات، بعدما تحطمت سلسلة «السيدة العجوز» الباهرة في العقد السابق، إذ احتفظ يوفنتوس بلقب «سيري آ» منذ 2011 - 2012 حتى 2019 - 2020، قبل أن ينجح إنتر ميلان في انتزاع اللقب بموسم 2020 - 2021، تبعه غريمه وجاره، ميلان، في نسخة 2021 - 2022، ثم عاد نابولي بعد 33 عاماً ليحصد اللقب الأخير. صحيح أن «الليجا» لم تستسلم لسحر بطل جديد منذ مطلع القرن الحالي، إلا أن «الثلاثي الكبير» تبادل الأدوار في السنوات الأخيرة بصورة نسبية، حيث فاز برشلونة بلقب 2018 - 2019، وتخلى عنه لغريمه الأزلي، ريال مدريد في الموسم التالي، ثم انتزع أتلتيكو الدرع في نسخة 2020 - 2021، قبل عودة جاره «الملكي» إلى القمة في 2021 - 2022، ثم نفض «البارسا» غبار «الكوارث الإدارية» وحصد لقب 2022 - 2023. ورغم شهرة وقوة وشراسة مباريات «البريميرليج»، إلا أن مانشستر سيتي جعل منه «نُزهة سماوية»، بعدما سيطر على اللقب 5 مرات في آخر 6 سنوات، بينها «ثنائية متتالية» عامي 2018 و2019، ثم «الثلاثية التاريخية» في آخر المواسم، وبين هذين الإنجازين ظهر ليفربول على استحياء بالفوز بلقب 2019 - 2020، ويظهر في الخلفية كل من الدوري الفرنسي والألماني، حيث فاز باريس سان جيرمان بـ4 ألقاب في آخر 5 سنوات تاركاً نسخة 2020 - 2021 إلى ليل، في حين لا توجد منافسة حقيقية في «البوندسليجا» بعدما حصد بايرن ميونيخ آخر 11 لقباً، رغم أنه كاد يفقد النسخة السابقة لولا «دراما» الجولة الأخيرة!