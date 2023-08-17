دورينا.. 4 أندية «سوبر ستار»

معتصم عبد الله (دبي)

يقتصر وجود «النجمة الذهبية» التي تزين قمصان لاعبي «دوري أدنوك للمحترفين»، على 4 أندية فقط استحقت لقب «كبار دورينا»، بقيادة العين النادي الوحيد الحاصل على «نجمتي الإنجاز»، بفوزه بلقب الدوي في «14 نسخة»، فضلاً عن «نجمة ثالثة» في دوري أبطال آسيا 2003، يليه شباب الأهلي صاحب «الألقاب الثمانية»، والوصل «7 ألقاب»، والشارقة «6 ألقاب»، ولكل منها «نجمة واحدة».

ويحكي مشوار «دورينا» الذي انطلق في موسمه الأول 1973- 1974، عن تتويج 8 أندية بالألقاب الـ 48، باستثناء موسمي 1990- 1991 «الملغى» بسبب حرب الخليج، و2019- 2020 الذي لم يستكمل أيضاً في ظل «جائحة كورونا».

وحددت لائحة معدات رابطة المحترفين، آلية «النجوم التزينية» على قمصان لاعبي أندية الدوري، ونصت على أحقية أي نادٍ وضع نجمة واحدة، مقابل حصوله على عدد 5 ألقاب من بطولة الدوري، على أن يتم احتساب البطولات، وفقاً للائحة توثيق البطولات الصادرة من اتحاد الكرة.

ويتم حسب اللوائح إصدار الموافقة على عدد «النجوم التزيينية» لمرة واحدة على أن يقوم النادي المعني بتسليم الرابطة خطاباً موثقاً من اتحاد الكرة، لتأكيد عدد بطولات الدوري الحاصل عليها، وفي المقابل لا يحق للأندية غير المستوفية للشروط بوضع «النجوم التزيينية»، أو أي شكل مشابه لها على معدات اللاعبين.

وحسب اللوائح يظهر لاعبو العين بقمصان الفريق الذي تزينها «ثلاث نجوم ذهبية»، عطفاً على أنه النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري في 14 نسخة، مواسم 1976- 1977، و1980-1981، و1983- 1984، و1992- 1993، و1997- 1998، و1999- 2000، و2001- 2002، و2002- 2003، و2003- 2004، و2011- 2012، و2012- 2013، و2014- 2015، و2017- 2018، و2021- 2022، فضلاً عن فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2003.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «الزعيم» لإضافة «نجمة ذهبية رابعة» إلى سجله المرصع بالإنجازات خلال الموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين» 2023- 2024، حال تحقيقه «اللقب 15» في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي الحالي. ويحتل شباب الأهلي «حامل لقب» النسخة الأخيرة من الدوري، مركز «الوصافة» على صعيد قائمة «كبار دورينا» برصيد 8 ألقاب مواسم 1974- 1975، و1975- 1976، و1979- 1980، و2005- 2006، و2008- 2009، و2013- 2014، و2015- 2016، و2022- 2023.

ويقف «الفرسان» الذي يستعد لتدشين حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، على بُعد لقبين فقط من إضافة «النجمة الثانية»، لسجل إنجازاته في الدوري، علماً بأن الفريق ذاته يعد الأكثر فوزاً بلقب البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» برصيد 10 بطولات.

في المقابل، لم يمنع الغياب الطويل للوصل عن منصات التتويج بألقاب الدوري، منذ آخر تتويج موسم 2006- 2007، وجوده ضمن قائمة «كبار الدوري» وتزيين قميصه «الأصفر» بـ «نجمة ذهبية» عطفاً على ألقابه السبعة في الدوري مواسم 1981- 1982، و1982- 1983، و1984- 1985، و1987- 1988، و1991- 1992، و1996- 1997، و2006- 2007.

ويحل الشارقة المتوج بـ 6 ألقاب على صعيد الدوري، منذ أول بطولة موسم 1973- 1974 «تحت مسمى العروبة»، في المركز الرابع لقائمة «كبار دورينا»، وتشمل قائمة ألقابه، بالإضافة إلى النسخة الأولى، نسخ 1986- 1987، و1988- 1989، و1993- 1994، و1995- 1996، و2018- 2019.



3 فرق تطارد «الأولى»

تواصل أندية الوحدة والجزيرة والنصر على التوالي، رحلة البحث عن «النجمة الأولى»، على صعيد ألقاب الدوري في الموسم الجديد 2023- 2024، وعلى الورق يبدو الوحدة أكثر المرشحين للانضمام إلى «القائمة الذهبية»، بعدما تُوج بأربعة ألقاب مواسم 1998- 1999، و2000- 2001، و2004- 2005، و2009- 2010.

في المقابل، تدعم ثلاثية «العقد الأخير» طموحات الجزيرة بالانضمام قريباً إلى «ركب» أندية «النجمة الذهبية»، بعدما تُوج «فخر أبوظبي» بثلاثة ألقاب مواسم 2010- 2011، و2016- 2017، و2020- 2021، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على «العميد» النصراوي صاحب الألقاب الثلاثة بدوره، مواسم 1977- 1978، و1978- 1979، و1985- 1986.



الشباب «الغائب الأبرز»

يحمل سجل أبطال «دورينا» مسمى نادي الشباب قبل دمجه مع الأهلي ودبي، وتُوج «الجوارح» بلقب الدوري في ثلاثة مواسم 1989- 1990، و1994- 1995، و2007- 2008.



أبطال آسيا «نجمة»

ظهر العين في الموسم الماضي 2022- 2023، بثلاث نجمات ذهبية، زينت قمصان اللاعبين، ممثلة في نجمة أبطال آسيا 2003، علاوة على نجمتين، من فوزه بلقب الدوري في «14 نسخة»، ونصت اللوائح في وقت سابق على اقتصار تزيين ملابس اللاعبين بـ «نجمة» حال الحصول على اللقب القاري فقط، قبل التعديلات الأخيرة.