«أرقام قياسية».. من يحطمها في «دوري أدنوك»؟

معتصم عبدالله (دبي)

«وجدت الأرقام القياسية لكي تحطم»، مقولة ارتبطت بشكل كبير بعالم كرة القدم، وفي «دوري أدنوك للمحترفين» الذي يستعد لانطلاق موسمه الجديد 2023- 2024، تفاوتت فترات صمود مجموعة من الأرقام القياسية، ما بين 5 إلى 10 مواسم، في انتظار ما تسفر عنه منافسات الموسم المرتقب.

وشهد «دوري المحترفين» على مدار مواسمه الـ 14 الماضية، منذ انطلاق أول نسخة في 2008- 2009، إقامة 4596 مباراة، جرى خلالها تسجيل 7406 أهداف، بمعدل 1.6 هدف في المباراة، وتوزعت جنسيات مسجلي الأهداف ما بين 82 جنسية مختلفة.

ويعد رقم العين بتسجيله 74 هدفاً في موسم 2012- 2013، والذي تُوج خلاله «الزعيم» بلقب الدوري، الأكثر صموداً من بين الأرقام القياسية في المحترفين، رغم المحاولات المستمرة في مواسم تالية، أبزرها تسجيل هجوم الجزيرة 72 هدفاً في موسم 2016- 2017، و66 هدفاً في موسمي 2014- 2015 و2018- 2019، مقابل 65 هدفاً في موسم 2020- 2021.

ويحتفظ الجزيرة المتوج بلقب «دوري المحترفين» في ثلاث مناسبات، بأكثر من رقم قياسي، بداية بحصد عدد النقاط الأعلى في تاريخ بطل «دوري المحترفين»، برصيد 68 نقطة موسم 2016-2017، يليه شباب الأهلي برصيد 66 نقطة موسم 2015- 2016، والعين بـ 65 نقطة موسم 2021- 2022، مقابل 64 نقطة لـ «الفرسان» موسم 2013- 2014، و62 نقطة لـ «الزعيم» موسم 2012- 2013.

ويعد «فخر أبوظبي» صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات خلال موسم واحد في دوري المحترفين برصيد 22 انتصاراً موسم 2016- 2017، مقابل 21 انتصاراً لشباب الأهلي موسم 2015- 2016، يليه العين برصيد 20 انتصاراً موسمي 2012- 2013 و2020- 2021، وشباب الأهلي بالرصيد ذاته موسم 2013- 2014.

ويقف علي مبخوت نجم الجزيرة والهداف التاريخي لـ «دورينا» برصيد 208 أهداف، على رأس قائمة أعلى حصيلة لهداف الدوري في موسم واحد، برصيد 33 هدفاً موسم 2016- 2017، وهو يتصدر أيضاً قائمة أصحاب «الهاتريك» برصيد 16 مرة.



أكبر عدد من الأهداف

العين «74 هدفاً» - موسم 2012-2013

الجزيرة «72 هدفاً» - موسم 2016-2017

الجزيرة «66 هدفاً» - موسم 2018-2019

الجزيرة 66 «هدفاً» - موسم 2014-2015

الجزيرة 65 «هدفاً» - موسم 2020-2021



أكبر عدد من النقاط للمتوّج باللقب

الجزيرة «68 نقطة» - موسم 2016-2017

شباب الأهلي «66 نقطة» - موسم 2015-2016

العين «65 نقطة» - موسم 2021-2022

شباب الأهلي «64 نقطة» - موسم 2013-2014

العين «62 نقطة» - موسم 2012-2013



«الهاتريك» في تاريخ دوري المحترفين

علي مبخوت: 16

تيجالي: 11

فابيو ليما: 8

لابا كودجو: 5

جرافيتي: 5

بوريس كابي: 5



أكبر عدد من الانتصارات في موسم

الجزيرة «22 فوزاً» - موسم 2016-2017

شباب الأهلي «21 فوزاً» - موسم 2015-2016

العين «20 فوزاً» - موسم 2012-2013

شباب الأهلي «20 فوزاً» - موسم 2013-2014

العين «20 فوزاً» - موسم 2021-2022



أعلى حصيلة لهداف دوري المحترفين

علي مبخوت «33 هدفاً» - موسم 2016-2017

أسامواه جيان «31 هدفاً» - موسم 2012-2013

أسامواه جيان «29 هدفاً» - موسم 2013-2014

لابا كودجو «28 هدفاً» - موسم 2022-2023

لابا كودجو «26 هدفاً» - موسم 2021-2022

تيجالي «26 هدفاً» - موسم 2018-2019