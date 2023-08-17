«البطل» يتنازل عن اللقب في «المحترفين»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

ما هو «مصير البطل»؟.. سؤال يطرح نفسه، قبل «ضربة بداية» موسم «دوري المحترفين»، خاصة أن الجميع أصبح على موعد مع المفاجآت في هذا الشأن تحديداً، وأن يدخل «حامل اللقب» في دوامة تراجع النتائج واحتلال ترتيب بعيد عن المركز الأول في الموسم التالي.

نال شباب الأهلي لقب أول نسخة في عصر الاحتراف «2008-2009» وأيضاً موسم 2013-2014»، وموسم 2015-2016، قبل أن يتربع على القمة في الموسم المنتهي «2022-2023»، ولكن ماذا عن نتائج الفريق في المواسم الثلاثة التي أعقب تتويجه؟.

بعد فوز «الفرسان» بـ «الدرع»، في العام الأول لـ «المحترفين»، شهد الموسم التالي احتلال الفريق المركز التاسع، رغم أنه كان يملك عدداً كبيراً من النجوم.

وفي موسم 2013- 2014 عاد «الفرسان» إلى التحليق مجدداً باللقب، لكنه كرر سيناريو التنازل عن الدرع عندما احتل المركز السابع في الموسم التالي.

وفي موسم 2015- 2016، تُوج شباب الأهلي بدرع دوري المحترفين للمرة الثالثة، وفي الموسم التالي احتل المركز الثالث.

وبالنسبة للوحدة الذي تُوج بدرع الدوري موسم 2009-2010، فإن الموسم التالي شهد حصول «العنابي» على المركز الخامس بين فرق البطولة.

وفي ثالث نسخ دوري المحترفين 2010-2011، انتزع الجزيرة أول ألقابه على مدار تاريخه، ومع ذلك احتل الفريق المركز الرابع في الموسم التالي، ونجح «فخر أبوظبي» في التحليق باللقب أيضاً موسم 2016-2017، وجاء سابعاً في الموسم التالي، وحصد الجزيرة درع نسخة 2020-2021، إلا أنه احتل المركز الرابع في البطولة التالية.

انتظر العين ثلاث نسخ في «الاحتراف»، حتي تمكن من التتويج بالدرع الذي فاز به موسم 2011-2012، ويعد «الزعيم» الاستثناء الوحيد في تاريخ البطولة، حيث نجح في الاحتفاظ باللقب الدوري في الموسم التالي 2012-2013، إلا أنه في النسخة التالية للقبين، احتل المركز السادس.

دخل الشارقة «القائمة الذهبية»، عندما حصد بالدرع موسم 2018- 2019، إلا أن البطولة لم تستكمل الموسم التالي بسبب «فيروس كورونا»، وجاء «الملك» رابعاً مع عودة الدوري موسم 2020- 2021، وذهب اللقب وقتها إلى «فخر أبوظبي».

ويبقى السؤال قبل بداية الموسم الجديد: هل يكرر شباب الأهلي ما فعله من قبل في المواسم التي أعقبت تتويجه، ويبتعد عن المنافسة، أم ينافس على اللقب بقوة وربما يفوز به، ليكرر إنجاز العين الذي يعتبر الوحيد الذي احتفظ بالدرع؟