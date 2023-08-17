«رباعي أبوظبي» يحتكر «هداف المحترفين»

علي معالي (دبي)

يتطلع علي مبخوت الهداف التاريخي للكرة الإماراتية «208 أهداف»، إلى مواصلة التربع على قمة هدافي الدوري، منذ انطلاق «عصر الاحتراف» موسم 2008- 2009.

حصد مبخوت اللقب مرتين، الأول موسم 2016- 2017 وله 33 هدفاً، والثاني موسم 2020-2021 بـ 25 هدفاً، ويتطلع مبخوت «اللاعب المواطن الوحيد المتوج بلقب هداف دوري المحترفين، ومعه «القناص» التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، وتيجالي إلى الاستمرار في تحطيم الأرقام القياسية، وما زال الأخير من دون نادٍ، ليكون السباق المتوقع بين مبخوت ولابا.

وبدا من اللافت سيطرة أندية أبوظبي على لقب هداف دوري المحترفين على مدار مواسمه الـ 14 الماضية، برصيد 7 ألقاب لنجوم فريق العين، مقابل 4 ألقاب لهدافي الجزيرة، ولقبين باسم الوحدة، مقابل لقب وحيد حققه سنجاهور مهاجم بني ياس السابق موسم 2010- 2011 برصيد 18 هدفاً.

وخلال مواسم الاحتراف السابقة، تصدر العين «قائمة الهدافين»، بإجمالي 7 مواسم، لكل من الأرجنتيني خوسيه ساند «24 هدفاً»، موسم 2009- 2010، و3 مواسم متتالية للغاني أسامواه جيان من 2011 إلى 2014 برصيد 22 هدفاً، و31 هدفاً، و29 هدفا على التوالي، والسويدي ماركوس بيرج 25 هدفاً موسم 2017- 2018، والتوجولي لابا كودجو في الموسمين الماضيين، وله 26 و28 هدفاً.

وبعيداً عن قناص «الزعيم» الأسبق الغاني أسامواه جيان، لم يستطع أي لاعب أن يتصدر قائمة الهدافين 3 مواسم متتالية، وحالياً تبدو الفرصة متاحة أمام لابا كودجو لبلوغ إنجاز جيان، من خلال اقتناص «لقب الهداف» في 3 مواسم متتالية، بعدما فرض نفسه زعيماً للهدافين في الموسمين الماضيين، بواقع 26 هدفاً موسم 2021- 2022، و28 هدفاً في الموسم الماضي 2022- 2023، ليدخل لابا الموسم الجديد 2023- 2024 في تحدٍّ كبير بحثاً عن مجد شخصي له بالاقتراب من جيان، والتتويج بلقب الهداف للموسم الثالث على التوالي.

وفيما يخص مبخوت فإن قناص «فخر أبوظبي» يخطط لكتابة التاريخ والمجد الجديد، وتحطيم رقمه القياسي عندما أحرز لقب الهداف موسم 2016-2017 برصيد 33 هدفاً وهو الأعلى في تاريخ هداف دوري المحترفين.

ومع هذا السباق المحموم هناك توقعات بأن نرى وجوهاً جديدة، بناءً على ما قدموه مثل فابيو ليما، وعمر خريبن، وكايو لوكاس، وجواو بيدرو.



الهدافون

موسم 2008-2009

الاسم: فرناندو بيانو

النادي: الجزيرة

الجنسية: البرازيل

الأهداف: 25

موسم 2009-2010

الاسم: خوسيه ساند

النادي: العين

الجنسية: الأرجنتين

الأهداف: 24

موسم 2010-2011

الاسم: سنجاهور

النادي: بني ياس

الجنسية: السنغال

الأهداف: 18

موسم 2011-2012

الاسم: أسامواه جيان

النادي: العين

الجنسية: غانا

الأهداف: 22

موسم 2012- 2013

الاسم: أسامواه جيان

النادي: العين

الجنسية: غانا

الأهداف 31

موسم 2013- 2014

الاسم: أسامواه جيان

النادي: العين

الجنسية: غانا

الأهداف:29

موسم 2014- 2015

الاسم: ميركو فوزنتيتش

النادي: الجزيرة

الجنسية: مونتينيجرو

الأهداف: 25

موسم 2015- 2016

الاسم: تيجالي

النادي: الوحدة

الجنسية: الإمارات

الأهداف: 25

موسم 2016- 2017

الاسم: علي مبخوت

النادي: الجزيرة

الجنسية: الإمارات

الأهداف: 33

موسم 2017- 2018

الاسم: ماركوس بيرج

النادي: العين

الجنسية: السويد

الأهداف: 25

موسم 2018- 2019

الاسم: تيجالي

النادي: الوحدة

الجنسية: الإمارات

الأهداف: 27

موسم 2019- 2020

ملغى

موسم 2020- 2021

الاسم: علي مبخوت

النادي: الجزيرة

الجنسية: الإمارات

الأهداف: 25

موسم 2021- 2022

الاسم: لابا كودجو

النادي: العين

الجنسية: توجو

الأهداف: 26

موسم 2022- 2023

الاسم: لابا كودجو

النادي: العين

الجنسية: توجو

الأهداف: 28