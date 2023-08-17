للمرة الأولى في تاريخ الدوري.. «الروزنامة المزدحمة» وراء «الانطلاقة المبكرة»!

سلطان آل علي (دبي)

يستعد الوسط الكروي لاستقبال الموسم الجديد، بانطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين» اليوم، وهي بذلك تكون البداية المبكرة للبطولة، عبر التاريخ منذ أول نسخة عام 1973.

يعد موسم 2023-2024 صاحب الانطلاقة المبكرة، بين جميع الدوريات، عبر تاريخ كرة الإمارات.

ويعود ذلك الأمر إلى ضغط الموسم الذي يتعرض لتوقفات كثيرة ومتعددة في مراحل مختلفة منه، بسبب استحقاقات منتخبنا الوطني على صعيد التصفيات المشتركة لنهائيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، أو نهائيات كأس آسيا في يناير المقبل.

كما أنّ استحقاقات الأندية لها نصيب، وتحديداً في دوري أبطال آسيا الذي يبدأ مبكراً بالملحق.

كما تغير نظام البطولة إلى النظام الموسمي، مما يعني أنّ الجولات الآسيوية تقام بين مباريات الدوري وتحتاج إلى جدولة محكمة.

والجدير بالذكر أن موسم 2021-2022 كان صاحب الانطلاقة المبكرة في 19 أغسطس 2021 والذي حققه العين، ويشترك معه موسم 2015-2016 في البداية المبكرة، غير أنّه في ذلك الوقت كانت الانطلاقة بمباراة واحدة، تم تقديمها

لشباب الأهلي مع الفجيرة، بسبب مباراته الآسيوية في 19 أغسطس 2015 استثناءً له، بينما بقية المباريات جرت 20 و21 أغسطس.

ليكون ذلك الموسم هو الثالث في ترتيب البدايات المبكّرة، وتوّج به شباب الأهلي في نهايته.

ويأتي رابعاً موسم 2010-2011، وعندها بدأ الدوري 26 أغسطس 2010، وحققه الجزيرة. وفي المركز الخامس والسادس بالقائمة موسما 2018-2019 و2005-2006، حيث بدأ في 30 و31 أغسطس عام 2018 و2005 على التوالي، وحققهما الشارقة وشباب الأهلي.

وفي المركز السابع يأتي موسم 1988-1989، وعندها انطلق الدوري في الأول من سبتمبر 1988 وحققه الشارقة.



البدايات المتأخرة

وفي الجانب المقابل، شهد «دورينا» بدايات متأخرة أيضاً لأسباب مختلفة، أدت إلى انطلاقته في العام الثاني من الموسم على غير المعتاد، ويعد أكثر المواسم تأخراً في انطلاقته هو موسم 2003-2004، حيث بدأ في 25 يناير 2004، وذلك وبنظام دوري المجموعات، ومن ثم المربع الذهبي وقد كان هذا أقل دوري في عدد المباريات «16 مباراة»، منذ 27 عاماً، وتحديداً موسم 1976-1977، وحينها خاض البطل 13 مباراة فقط. ويأتي بعده في القائمة المتأخرة موسم 1984-1985 الذي بدأ 14 يناير 1985 نتيجة لاستحقاق المنتخب في تصفيات كأس آسيا، ونهائيات كأس آسيا 1984 التي امتدت من أكتوبر إلى ديسمبر في ذلك العام.

كما يدخل موسم 1982-1983 في القائمة، حين بدأ في 6 يناير 1983، ويعد هذا الموسم هو الأخير للّاعبين الأجانب قبل غيابهم لفترة طويلة.



البداية الأسرع

موسم 2023-2024: 18 أغسطس 2023

موسم 2021-2022: 19 أغسطس 2021

موسم 2015-2016: 19 أغسطس 2015

موسم 2010-2011: 26 أغسطس 2010

موسم 2018-2019: 30 أغسطس 2018

موسم 2005-2006: 31 أغسطس 2005

موسم 1988-1989: 1 سبتمبر 1988



الانطلاقة المتأخرة

موسم 2003-2004: 25 يناير 2004

موسم 1984-1985: 14 يناير 1985

موسم 1982-1983: 6 يناير 1983