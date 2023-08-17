«نادي المائة» ينتظر «الرباعي الأجنبي»

معتصم عبدالله (دبي)

يترقب أربعة لاعبين من أجانب الخبرة، في «دوري أدنوك للمحترفين»، دخول نادي الـ 100 مباراة في الموسم الجديد للدوري 2023- 2024، واللحاق بالبرازيلي كايو لوكاس نجم الشارقة الحالي، ولاعب العين السابق، والذي يتصدر القائمة برصيد 134 مباراة في الدوري، بوصفه عميداً للأجانب.

وتقتصر فرصة دخول نادي الـ 100 مباراة في الدوري على صعيد اللاعبين الأجانب، على الرباعي الصربي ساشا إيفكوفيتش مدافع بني ياس، والبرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة، والتوجولي لابا كودجو هداف الدوري والعين في الموسمين الماضيين، والسوري عمر خربين العائد إلى «العنابي» بعد تتوجيه بلقب الدوري مع شباب الأهلي.

ومن بين 70 لاعباً يشكلون قوام أجانب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الجديد 2023- 2024، تبدو الفرصة سانحة أمام «رباعي الخبرة» للمضي على خطي البرازيلي كايو لوكاس الذي يستعد بدوره للوصول إلى 150 مباراة في موسمه الثامن في ملاعبنا المحلية.

ويقف الصربي ساشا إيكوفيتش مدافع «السماوي» صاحب الـ 30 عاماً، والذي يخوض موسمه الرابع على التوالي محلياً، على بُعد 5 مباريات فقط من الاحتفال بمباراته الـ 100 في الدوري، بعدما خاض 95 مباراة في المواسم الثلاث الماضية سجل خلالها 11 هدفاً.

ويحتل البرازيلي جواو بيدرو «30 عاماً»، مهاجم الوحدة الحالي ولاعب بني ياس والظفرة السابق، المركز الثاني في القائمة، برصيد 92 مباراة على مدار 4 مواسم سابقة.

وخاض بيدرو 17 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً، في موسمه الأول مع الظفرة 2019- 2020، وشارك في الموسم التالي 2020- 2021 مع بني ياس في 24 مباراة، حقق خلالها سجله التهديفي الأعلى بـ 18 هدفاً، مقابل 51 مباراة بقميص «العنابي» على مدار موسمين سجل خلالهما 29 هدفاً.

وتفصل التوجولي لابا كودجو هداف العين والدوري في الموسمين الماضيين، 11 مباراة فقط عن دخول «نادي المئوية» في الموسم المرتقب، ولعب الجلاد لابا «31 عاماً»، والذي يتأهب لخوض موسمه الخامس بقميص «الزعيم» 89 مباراة في المواسم الأربعة الماضية، سجل خلالها 86 هدفاً.

ويبدو لابا المتوج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، في آخر موسمين 2021- 2022 برصيد 26 هدفاً، والموسم الماضي 2022- 2023 برصيد 28 هدفاً، مرشحاً فوق العادة لدخل نادي المائة هدف في دوري المحترفين.

في المقابل، خاض الدولي السوري عمر خربين الذي لعب بدوره لأندية الظفرة، الوحدة، وشباب الأهلي ما مجموعه 82 مباراة بقمصان الفرق الثلاثة، وآخرها مشاركته في 21 مباراة مع «الفرسان» في الموسم الماضي، والذي تُوج فيه الفريق بلقب الدوري، وسجل خربين 47 هدفاً في مواسمه الخمس الماضية في «دوري المحترفين».