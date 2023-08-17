دورينا.. راية متقدة من «المشرق» إلى «أدنوك»

سلطان آل علي (دبي)

ينطلق دورينا في موسمه الجديد 2023-2024، وهو يحمل اسم «دوري أدنوك للمحترفين» للسنة الثالثة على التوالي تحت رعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وعلى مدى 51 نسخة من المهد الأول للدوري، تعدد الرعاة والمسميات وتعدد الأبطال.

وكانت البداية وهي الفترة الأطول بمسمى دوري الدرجة الأولى، والذي امتد من موسم 1973-1974 حتى موسم 2007-2008 (ما عدا ثلاثة مواسم). وقد حقق الشارقة أول لقب بهذا المسمى. وكان أول الرعاة الرسميين بتاريخ الدوري هو بنك المشرق في موسم 1993-1994 ليحمل الدوري اسم بنك المشرق وحقق لقبه نادي الشارقة ليضمه إلى خزينته.

وفي موسم 1995-1996 حقق الشارقة لقب الدوري الذي حمل مسمى «دوري الفطيم» ولم يتكرر بطل غيره لهذا المسمى، ويعد الشارقة ملك البدايات في المسميات بناء على هذه الحقائق المذكورة.

وفي عصر الاحتراف، بدأت الرعاية في 2008-2009 من شركة اتصالات التي استمرت لمدة 5 مواسم، وحقق شباب الأهلي أول الألقاب بمسمى «دوري اتصالات للمحترفين». وبلغت قيمة الرعاية آنذاك 250 مليوناً، بما يوازي 50 مليوناً لكل موسم.

وفي موسم 2013-2014، انطلقت رحلة 8 سنوات من الرعاية عن طريق شركة الخليج العربي للتنمية حتى موسم 2020-2021. وقد بلغت قيمة الرعاية لكل موسم 70 مليون درهم. وكذلك حقق اللقب الأول بمسمى «دوري الخليج العربي» شباب الأهلي. أما مسمى «دوري أدنوك للمحترفين» فقد انطلق في 2021-2022 بتتويج الزعيم العيناوي، وقد قدمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رعايتها بقيمة 80 مليون درهم لكل موسم، وهو أعلى رقم في تاريخ الدوري منذ انطلاقه.